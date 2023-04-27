Песков отказался комментировать информацию об увольнении Мизинцева

Информации об отставке Мизинцева от Минобороны пока не поступало
В Кремле не могут прокомментировать появившуюся в сети информацию о якобы увольнении замглавы Минобороны РФ Михаила Мизинцева, так как этот вопрос находится в ведении оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ничего не могу сказать. Это тема Минобороны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU.
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