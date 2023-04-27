Песков отказался комментировать информацию об увольнении Мизинцева

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, мизинцев михаил
Информации об отставке Мизинцева от Минобороны пока не поступало Фото:

В Кремле не могут прокомментировать появившуюся в сети информацию о якобы увольнении замглавы Минобороны РФ Михаила Мизинцева, так как этот вопрос находится в ведении оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничего не могу сказать. Это тема Минобороны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU.

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В Кремле не могут прокомментировать появившуюся в сети информацию о якобы увольнении замглавы Минобороны РФ Михаила Мизинцева, так как этот вопрос находится в ведении оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ничего не могу сказать. Это тема Минобороны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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