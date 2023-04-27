Песков отказался комментировать информацию об увольнении Мизинцева 27 апреля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 + Информации об отставке Мизинцева от Минобороны пока не поступало Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В Кремле не могут прокомментировать появившуюся в сети информацию о якобы увольнении замглавы Минобороны РФ Михаила Мизинцева, так как этот вопрос находится в ведении оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ничего не могу сказать. Это тема Минобороны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU. В Кремле не могут прокомментировать появившуюся в сети информацию о якобы увольнении замглавы Минобороны РФ Михаила Мизинцева, так как этот вопрос находится в ведении оборонного ведомства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ничего не могу сказать. Это тема Минобороны», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос в ходе конференц-колла. Информацию передает корреспондент URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям