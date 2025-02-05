Раненому бойцу СВО отказали в операции в российском регионе

Прокуратура Октябрьского района города Томска вмешалась в ситуацию с отказом местной больницы в проведении операции участнику СВО, который получил ранения во время выполнения боевого задания. После обращения военнослужащего за медицинской помощью, больница потребовала от него ряд медицинских документов и направлений, что стало причиной временного отказа в операции.
«Под надзорным сопровождением прокуратуры района участнику специальной военной операции было немедленно оказано медицинское вмешательство, и в настоящее время он находится на стационарном лечении», — сообщили в прокуратуре Октябрьского района. Проверка, проведенная прокуратурой, была инициирована после обращения самого военнослужащего.
В последнее время участились случаи, когда права военнослужащих нарушаются в различных сферах. Ранее, например, военнослужащий из ХМАО не мог получить заслуженный отпуск в течение 17 месяцев из-за отказа командира, однако ситуация была разрешена после вмешательства уполномоченного по правам человека
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