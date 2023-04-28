Байден признался, что получает приказов больше, чем отдает

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Президент США. stock, телефон, stock, Джо Байден
Байден сообщил о своей работе, выступая перед детьми Фото:

Лидер США Джо Байден заявил, что с момента вступления в должность президента больше выполняет приказы, чем отдает их. Его слова передают корреспонденты.

«Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо», — заявил Байден выступая перед детьми в рамках мероприятия «Приведи ребенка на работу» в Белом доме, пишет РИА Новости. Уточняется, что Байден рассказал подросткам о сфере строительства в США, коснулся области здравоохранения и конфликта на Украине. В конце встречи Байден заявил, что им займется секретная служба, если он не вернется в офис.

Джо Байден объявил, что будет участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн заявил, что шансы Байдена на победу зависят от развития ситуации на Украине, действий экс-главы государства Дональда Трампа и американской экономики.

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Лидер США Джо Байден заявил, что с момента вступления в должность президента больше выполняет приказы, чем отдает их. Его слова передают корреспонденты. «Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо», — заявил Байден выступая перед детьми в рамках мероприятия «Приведи ребенка на работу» в Белом доме, пишет РИА Новости. Уточняется, что Байден рассказал подросткам о сфере строительства в США, коснулся области здравоохранения и конфликта на Украине. В конце встречи Байден заявил, что им займется секретная служба, если он не вернется в офис. Джо Байден объявил, что будет участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн заявил, что шансы Байдена на победу зависят от развития ситуации на Украине, действий экс-главы государства Дональда Трампа и американской экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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