Байден признался, что получает приказов больше, чем отдает

Лидер США Джо Байден заявил, что с момента вступления в должность президента больше выполняет приказы, чем отдает их. Его слова передают корреспонденты.
«Кстати, когда я стал президентом, я думал, что буду отдавать приказы, но я получаю больше приказов, чем когда-либо», — заявил Байден выступая перед детьми в рамках мероприятия «Приведи ребенка на работу» в Белом доме, пишет РИА Новости. Уточняется, что Байден рассказал подросткам о сфере строительства в США, коснулся области здравоохранения и конфликта на Украине. В конце встречи Байден заявил, что им займется секретная служба, если он не вернется в офис.
Джо Байден объявил, что будет участвовать в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Профессор-историк Хьюстонского университета Джеральд Хорн заявил, что шансы Байдена на победу зависят от развития ситуации на Украине, действий экс-главы государства Дональда Трампа и американской экономики.
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