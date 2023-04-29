NR: в США назвали фатальную ошибку Зеленского, угрожающую Украине

National Review: США откажутся от Украины из-за либеральной точки зрения Зеленского
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Продвижение либеральной повестки со стороны Владимира Зеленского угрожает Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, поэтому рискует остаться без поддержки со стороны США после 2024 года. Такое мнение высказал обозреватель Бобби Миллер в солей статье для National Review.

«Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. <…> Поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит», — написал автор статьи.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий американский лидер Джо Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй срок. По мнению политолога Антона Бредихина, Зеленский нужен Байдену для президентской кампании.

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Президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, поэтому рискует остаться без поддержки со стороны США после 2024 года. Такое мнение высказал обозреватель Бобби Миллер в солей статье для National Review. «Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. <…> Поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит», — написал автор статьи. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий американский лидер Джо Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй срок. По мнению политолога Антона Бредихина, Зеленский нужен Байдену для президентской кампании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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