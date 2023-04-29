NR: в США назвали фатальную ошибку Зеленского, угрожающую Украине

National Review: США откажутся от Украины из-за либеральной точки зрения Зеленского

29 апреля 2023 в 07:01 Размер текста - 17 +

Продвижение либеральной повестки со стороны Владимира Зеленского угрожает Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, поэтому рискует остаться без поддержки со стороны США после 2024 года. Такое мнение высказал обозреватель Бобби Миллер в солей статье для National Review. «Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. <…> Поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит», — написал автор статьи. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий американский лидер Джо Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй срок. По мнению политолога Антона Бредихина, Зеленский нужен Байдену для президентской кампании.

Президент Украины Владимир Зеленский не смог заручиться поддержкой американских республиканцев из-за продвижения либеральной повестки, поэтому рискует остаться без поддержки со стороны США после 2024 года. Такое мнение высказал обозреватель Бобби Миллер в солей статье для National Review. «Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу. <…> Поддержка прогрессивных общественных движений сыграли на руку тем, кто утверждает, что украинское сопротивление — это дело прибрежных элит», — написал автор статьи. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Действующий американский лидер Джо Байден объявил, что намерен баллотироваться на второй срок. По мнению политолога Антона Бредихина, Зеленский нужен Байдену для президентской кампании.