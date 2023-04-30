Психологи рассказали, как забыть о несчастной любви без ущерба для психики

Психолог Гусева: чтобы забыть о несчастной любви, нужно отправиться в путешествие

01 мая 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Чтобы забыть о неразделенной любви, нужно завести новое знакомство, считает Гусева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чтобы забыть о несчастной любви, не нужно поддаваться навязчивым мыслям о неприступном объекте. Об этом заявила психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева. По ее словам, для того, чтобы не доводить свое состояние до нервного срыва, необходимо отправиться в путешествие и завести новые знакомства. «Люди по разным причинам закрывают свое сердце. И если между вами не возникло реакции, то важно не зацикливаться на этом. Следует разобраться в себе, посвятить время саморазвитию, и тогда в вашу жизнь придет нужный человек, — передает слова Гусевой газета «Известия». Заместитель главного врача по премиум-реабилитации Клиники Маршака, клинический психолог Людмила Лозовская считает, что принудительно помочь зависимому от несчастной любви человеку очень трудно. Практически невозможно помочь в этой ситуации человеку, который не ищет помощи. По словам Лозовской, поэтому близким людям важно не оставлять человека в одиночестве и подтолкнуть его к решению обратиться к специалисту. Ранее клинический психолог Дарья Яушева заявила, что нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Женский лайф-коуч Каролина Сафина рассказала, что для привлечения успешного мужчины внутренние качества и установки женщины не менее важны, чем внешний вид женщины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы забыть о несчастной любви, не нужно поддаваться навязчивым мыслям о неприступном объекте. Об этом заявила психолог, старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Анна Гусева. По ее словам, для того, чтобы не доводить свое состояние до нервного срыва, необходимо отправиться в путешествие и завести новые знакомства. «Люди по разным причинам закрывают свое сердце. И если между вами не возникло реакции, то важно не зацикливаться на этом. Следует разобраться в себе, посвятить время саморазвитию, и тогда в вашу жизнь придет нужный человек, — передает слова Гусевой газета «Известия». Заместитель главного врача по премиум-реабилитации Клиники Маршака, клинический психолог Людмила Лозовская считает, что принудительно помочь зависимому от несчастной любви человеку очень трудно. Практически невозможно помочь в этой ситуации человеку, который не ищет помощи. По словам Лозовской, поэтому близким людям важно не оставлять человека в одиночестве и подтолкнуть его к решению обратиться к специалисту. Ранее клинический психолог Дарья Яушева заявила, что нежность, тактильный контакт и искренние разговоры о тайнах и желаниях помогут сохранить страсть даже в 30-летнем браке. Женский лайф-коуч Каролина Сафина рассказала, что для привлечения успешного мужчины внутренние качества и установки женщины не менее важны, чем внешний вид женщины.