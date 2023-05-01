Перед кортежем генпрокурора Болгарии произошел взрыв

01 мая 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Взрыв произошел на пути следования кортежа генпрокурора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пути следования кортежа генпрокурора Болгарии Ивана Гешева произошел взрыв. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). «Очевидно, что кто-то следил за ним и для кого-то он был мишенью. Это истина, которую должен знать каждый», — ссылается издание на слова заместителя генпрокурора Борислава Сарафова. По его словам, взрыв был «чрезвычайно сильным». «По первоначальному мнению экспертов, бомба была не менее трех килограмм в тротиловом эквиваленте, а также с осколками, которые разлетелись и застряли в деревьях», — подчеркнул Сарафов. По его информации, пострадавших в инциденте нет.

На пути следования кортежа генпрокурора Болгарии Ивана Гешева произошел взрыв. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). «Очевидно, что кто-то следил за ним и для кого-то он был мишенью. Это истина, которую должен знать каждый», — ссылается издание на слова заместителя генпрокурора Борислава Сарафова. По его словам, взрыв был «чрезвычайно сильным». «По первоначальному мнению экспертов, бомба была не менее трех килограмм в тротиловом эквиваленте, а также с осколками, которые разлетелись и застряли в деревьях», — подчеркнул Сарафов. По его информации, пострадавших в инциденте нет.