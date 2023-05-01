Перед кортежем генпрокурора Болгарии произошел взрыв

На пути следования кортежа генпрокурора Болгарии Ивана Гешева произошел взрыв. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Очевидно, что кто-то следил за ним и для кого-то он был мишенью. Это истина, которую должен знать каждый», — ссылается издание на слова заместителя генпрокурора Борислава Сарафова.
По его словам, взрыв был «чрезвычайно сильным». «По первоначальному мнению экспертов, бомба была не менее трех килограмм в тротиловом эквиваленте, а также с осколками, которые разлетелись и застряли в деревьях», — подчеркнул Сарафов. По его информации, пострадавших в инциденте нет.
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