Перед кортежем генпрокурора Болгарии произошел взрыв

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Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
Взрыв произошел на пути следования кортежа генпрокурора Фото:

На пути следования кортежа генпрокурора Болгарии Ивана Гешева произошел взрыв. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

«Очевидно, что кто-то следил за ним и для кого-то он был мишенью. Это истина, которую должен знать каждый», — ссылается издание на слова заместителя генпрокурора Борислава Сарафова.

По его словам, взрыв был «чрезвычайно сильным». «По первоначальному мнению экспертов, бомба была не менее трех килограмм в тротиловом эквиваленте, а также с осколками, которые разлетелись и застряли в деревьях», — подчеркнул Сарафов. По его информации, пострадавших в инциденте нет.

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На пути следования кортежа генпрокурора Болгарии Ивана Гешева произошел взрыв. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). «Очевидно, что кто-то следил за ним и для кого-то он был мишенью. Это истина, которую должен знать каждый», — ссылается издание на слова заместителя генпрокурора Борислава Сарафова. По его словам, взрыв был «чрезвычайно сильным». «По первоначальному мнению экспертов, бомба была не менее трех килограмм в тротиловом эквиваленте, а также с осколками, которые разлетелись и застряли в деревьях», — подчеркнул Сарафов. По его информации, пострадавших в инциденте нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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