Журналисты The New York Times получили Пулитцеровскую премию за материалы о якобы убийствах жителей украинского города Буча, которые российская сторона считает очередной провокацией киевского режима. Об этом заявили организаторы премии.
«Победу в номинации „За международный репортаж“ присудили журналистам The New York Times за освещения международных событий. Приз вручили за освещение репортерами ситуации вокруг Украины и украинском городе Буча. Премию за фотоснимки с боев получили журналисты агентства Associated Press», —
Трагедия в Буче случилась в начале апреля 2022 года. Тогда западные журналисты распространили кадры с трупами мирных жителей, которых якобы убили российские военные. В Министерстве обороны РФ назвали эту информацию фейком.
Президент России Владимир Путин также заявил о непричастности ВС РФ к событиям в Буче. Российский лидер назвал эту инсценировку провокацией украинских властей.
Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западная пресса все-таки была вынуждены признать под давлением фактов виновность Вооруженных сил Украины в гибели мирных жителей украинского города Буча. В МИД РФ заявили, что поддержка Западом провокации в Буче может расцениваться как участие в ней. В ведомстве назвали произошедшее преступление.
Спецоперация на Украине началась в феврале 2022 года. Владимир Путин заявил, что ее целью является освобождение территории Донецкой и Луганской народных республик.
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