Генерал ВС США Милли предрек появление беспилотных боевых машин на воде и в воздухе

Генерал Милли: через 10—15 лет в мире появятся беспилотные вооруженные силы

10 мая 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

В США назвали сроки появления в мире беспилотных вооруженных сил Фото: Владимир Андреев © URA.RU Через 10—15 лет в мире появятся беспилотные боевые машины на суше, воде и воздухе. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. «В следующие 10—15 лет мы увидим беспилотные <…> военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле», — предположил Милли во время выступления на конференции. По его словам, в противном случае он надеется, как минимум на частично пилотируемые вооруженные силы. Ранее Милли заявлял в интервью Foreign Affairs, что США разрабатывают беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные. Вместе с тем Милли пожаловался, что США ничего не могут сделать, чтобы разрушить китайскую программу ядерных разработок, которую страна планирует на следующие 10—20 лет.

Через 10—15 лет в мире появятся беспилотные боевые машины на суше, воде и воздухе. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. «В следующие 10—15 лет мы увидим беспилотные <…> военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле», — предположил Милли во время выступления на конференции. По его словам, в противном случае он надеется, как минимум на частично пилотируемые вооруженные силы. Ранее Милли заявлял в интервью Foreign Affairs, что США разрабатывают беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные. Вместе с тем Милли пожаловался, что США ничего не могут сделать, чтобы разрушить китайскую программу ядерных разработок, которую страна планирует на следующие 10—20 лет.