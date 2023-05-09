Генерал ВС США Милли предрек появление беспилотных боевых машин на воде и в воздухе

Через 10—15 лет в мире появятся беспилотные боевые машины на суше, воде и воздухе. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.
«В следующие 10—15 лет мы увидим беспилотные <…> военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле», — предположил Милли во время выступления на конференции. По его словам, в противном случае он надеется, как минимум на частично пилотируемые вооруженные силы.
Ранее Милли заявлял в интервью Foreign Affairs, что США разрабатывают беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные. Вместе с тем Милли пожаловался, что США ничего не могут сделать, чтобы разрушить китайскую программу ядерных разработок, которую страна планирует на следующие 10—20 лет.
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