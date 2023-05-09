09 мая 2023

Генерал ВС США Милли предрек появление беспилотных боевых машин на воде и в воздухе

Генерал Милли: через 10—15 лет в мире появятся беспилотные вооруженные силы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США назвали сроки появления в мире беспилотных вооруженных сил Фото:

Через 10—15 лет в мире появятся беспилотные боевые машины на суше, воде и воздухе. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

«В следующие 10—15 лет мы увидим беспилотные <…> военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле», — предположил Милли во время выступления на конференции. По его словам, в противном случае он надеется, как минимум на частично пилотируемые вооруженные силы.

Ранее Милли заявлял в интервью Foreign Affairs, что США разрабатывают беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные. Вместе с тем Милли пожаловался, что США ничего не могут сделать, чтобы разрушить китайскую программу ядерных разработок, которую страна планирует на следующие 10—20 лет.

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Через 10—15 лет в мире появятся беспилотные боевые машины на суше, воде и воздухе. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли. «В следующие 10—15 лет мы увидим беспилотные <…> военно-воздушные силы, военно-морские силы и танковые силы на земле», — предположил Милли во время выступления на конференции. По его словам, в противном случае он надеется, как минимум на частично пилотируемые вооруженные силы. Ранее Милли заявлял в интервью Foreign Affairs, что США разрабатывают беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные. Вместе с тем Милли пожаловался, что США ничего не могут сделать, чтобы разрушить китайскую программу ядерных разработок, которую страна планирует на следующие 10—20 лет.
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