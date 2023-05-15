Москва жестко ответила на новые поставки оружия Украине от Британии

Кремль чрезвычайно негативно относится к новому пакету помощи Украине от Великобритании, поскольку поставки вооружения не оказывают существенного влияния на ход СВО, а только несут разрушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться на передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украину. Это не может оказать существенного воздействия на ход СВО, но ведет к дальнейшим разрушениям и ответным действиям. Для Украины это делает историю гораздо сложнее», — сказал Песков.
15 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал в Лондон. Телеканал Sky News сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак после встречи объявит о новом пакете помощи Украине.
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