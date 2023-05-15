Москва жестко ответила на новые поставки оружия Украине от Британии

Кремль: поставки оружия Украине от Британии не повлияют на ход СВО

15 мая 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Поставки вооружения не повлияют на ход СВО, сказал Дмитрий Песков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль чрезвычайно негативно относится к новому пакету помощи Украине от Великобритании, поскольку поставки вооружения не оказывают существенного влияния на ход СВО, а только несут разрушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться на передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украину. Это не может оказать существенного воздействия на ход СВО, но ведет к дальнейшим разрушениям и ответным действиям. Для Украины это делает историю гораздо сложнее», — сказал Песков. 15 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал в Лондон. Телеканал Sky News сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак после встречи объявит о новом пакете помощи Украине.

Кремль чрезвычайно негативно относится к новому пакету помощи Украине от Великобритании, поскольку поставки вооружения не оказывают существенного влияния на ход СВО, а только несут разрушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться на передовые места среди стран, которые продолжают накачку вооружениями Украину. Это не может оказать существенного воздействия на ход СВО, но ведет к дальнейшим разрушениям и ответным действиям. Для Украины это делает историю гораздо сложнее», — сказал Песков. 15 мая президент Украины Владимир Зеленский приехал в Лондон. Телеканал Sky News сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак после встречи объявит о новом пакете помощи Украине.