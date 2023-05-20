20 мая 2023

В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов

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Парад Победы. Курган, пресса, сми, видеокамера, день победы
Балицкий отметил желание журналистов показать правду о жизни региона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Иностранные журналисты прибыли с ознакомительным визитом в Запорожскую область. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий после встречи с ними.

«Встретился с иностранными журналистами из Черногории, Турции, Италии, Сербии, Ирана, Эфиопии и Северной Македонии. <…> Я благодарен иностранным представителям СМИ за смелость и желание показать правду о нашей жизни своим соотечественникам, многие из которых вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду», — написал в telegram-канале Балицкий.

Ранее Балицкий не исключил, что контрнаступления ВСУ на регион может произойти в ближайшее время, пишет телеканал 360. Он заявил, что информация о возможном наступлении украинской стороны на регион появляется с разных источников. Об этом он говорил в начале мая. Тогда же он сообщил, что жителей из 18 прифронтовых пунктов вывозят вглубь области, пишет «Ридус».

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Иностранные журналисты прибыли с ознакомительным визитом в Запорожскую область. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий после встречи с ними. «Встретился с иностранными журналистами из Черногории, Турции, Италии, Сербии, Ирана, Эфиопии и Северной Македонии. <…> Я благодарен иностранным представителям СМИ за смелость и желание показать правду о нашей жизни своим соотечественникам, многие из которых вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду», — написал в telegram-канале Балицкий. Ранее Балицкий не исключил, что контрнаступления ВСУ на регион может произойти в ближайшее время, пишет телеканал 360. Он заявил, что информация о возможном наступлении украинской стороны на регион появляется с разных источников. Об этом он говорил в начале мая. Тогда же он сообщил, что жителей из 18 прифронтовых пунктов вывозят вглубь области, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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