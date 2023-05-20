В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов

Иностранные журналисты прибыли с ознакомительным визитом в Запорожскую область. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий после встречи с ними.
«Встретился с иностранными журналистами из Черногории, Турции, Италии, Сербии, Ирана, Эфиопии и Северной Македонии. <…> Я благодарен иностранным представителям СМИ за смелость и желание показать правду о нашей жизни своим соотечественникам, многие из которых вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду», — написал в
Ранее Балицкий не исключил, что контрнаступления ВСУ на регион может произойти в ближайшее время, пишет телеканал 360. Он заявил, что информация о возможном наступлении украинской стороны на регион появляется с разных источников. Об этом он говорил в начале мая. Тогда же он сообщил, что жителей из 18 прифронтовых пунктов вывозят вглубь области, пишет «Ридус».
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