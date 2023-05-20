В Запорожскую область приехала делегация иностранных журналистов

21 мая 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Балицкий отметил желание журналистов показать правду о жизни региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Иностранные журналисты прибыли с ознакомительным визитом в Запорожскую область. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий после встречи с ними. «Встретился с иностранными журналистами из Черногории, Турции, Италии, Сербии, Ирана, Эфиопии и Северной Македонии. <…> Я благодарен иностранным представителям СМИ за смелость и желание показать правду о нашей жизни своим соотечественникам, многие из которых вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду», — написал в telegram-канале Балицкий. Ранее Балицкий не исключил, что контрнаступления ВСУ на регион может произойти в ближайшее время, пишет телеканал 360. Он заявил, что информация о возможном наступлении украинской стороны на регион появляется с разных источников. Об этом он говорил в начале мая. Тогда же он сообщил, что жителей из 18 прифронтовых пунктов вывозят вглубь области, пишет «Ридус».

Иностранные журналисты прибыли с ознакомительным визитом в Запорожскую область. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий после встречи с ними. «Встретился с иностранными журналистами из Черногории, Турции, Италии, Сербии, Ирана, Эфиопии и Северной Македонии. <…> Я благодарен иностранным представителям СМИ за смелость и желание показать правду о нашей жизни своим соотечественникам, многие из которых вынуждены слышать только выгодную Европе пропаганду», — написал в telegram-канале Балицкий. Ранее Балицкий не исключил, что контрнаступления ВСУ на регион может произойти в ближайшее время, пишет телеканал 360. Он заявил, что информация о возможном наступлении украинской стороны на регион появляется с разных источников. Об этом он говорил в начале мая. Тогда же он сообщил, что жителей из 18 прифронтовых пунктов вывозят вглубь области, пишет «Ридус».