РИАН: в Москве задержали украинку, которая пыталась вывозить детей за границу

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Гражданку Украины задержали силовики Фото:

В Москве полицейские задержали гражданку Украины, связанную с СБУ. Она пыталась вывозить детей-сирот из новых регионов РФ за рубеж. Об этом сообщили в силовых структурах.

«В Москве задержана гражданка Украины. Она прибыла в Россию по заданию фонда „Save Ukraine“ (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — сообщил собеседник РИА Новости в силовых структурах.

Референдумы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли в сентябре прошлого года. По их результатам регионы тогда были приняты в состав РФ.

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В Москве полицейские задержали гражданку Украины, связанную с СБУ. Она пыталась вывозить детей-сирот из новых регионов РФ за рубеж. Об этом сообщили в силовых структурах. «В Москве задержана гражданка Украины. Она прибыла в Россию по заданию фонда „Save Ukraine“ (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — сообщил собеседник РИА Новости в силовых структурах. Референдумы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли в сентябре прошлого года. По их результатам регионы тогда были приняты в состав РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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