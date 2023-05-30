РИАН: в Москве задержали украинку, которая пыталась вывозить детей за границу

Гражданку Украины задержали силовики
В Москве полицейские задержали гражданку Украины, связанную с СБУ. Она пыталась вывозить детей-сирот из новых регионов РФ за рубеж. Об этом сообщили в силовых структурах.
«В Москве задержана гражданка Украины. Она прибыла в Россию по заданию фонда „Save Ukraine“ (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — сообщил собеседник РИА Новости в силовых структурах.
Референдумы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей прошли в сентябре прошлого года. По их результатам регионы тогда были приняты в состав РФ.
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