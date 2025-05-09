Президент России Владимир Путин на приеме в Кремле в честь Дня Победы поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов», — отметил российский лидер. Его слова передает сайт Кремля.
Путин подчеркнул, что советский народ прошел через тяжелейшие испытания, выстоял и победил. Он также отметил, что Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны. По словам Путина, страна никогда не забудет вклад тех, кто сражался вместе с советскими солдатами против нацизма и кто сегодня хранит память о Великой Победе.
Ранее учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила о своей гордости достижениями страны в период его руководства. Гуревич также отметила, что нынешний год стал для нее юбилейным — в 10 раз она присутствует на Параде Победы в Москве. Помимо этого, педагог поделилась воспоминаниями о своем отце, который принимал участие сразу в трех войнах: Гражданской, Финской и Великой Отечественной. По ее словам, благодаря подвигу таких ветеранов, как ее отец, современные поколения имеют возможность жить в мире и радоваться жизни.
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