Путин в Кремле поднял тост за поколение победителей в Великой Отечественной войне. Видео

Путин поднял тост за поколение победителей в Великой Отечественной войне
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Путин выступил на торжественном приеме по случаю празднования 80-летия Победы
Путин выступил на торжественном приеме по случаю празднования 80-летия Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Президент России Владимир Путин на приеме в Кремле в честь Дня Победы поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов», — отметил российский лидер. Его слова передает сайт Кремля.

Путин подчеркнул, что советский народ прошел через тяжелейшие испытания, выстоял и победил. Он также отметил, что Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны. По словам Путина, страна никогда не забудет вклад тех, кто сражался вместе с советскими солдатами против нацизма и кто сегодня хранит память о Великой Победе.

Ранее учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила о своей гордости достижениями страны в период его руководства. Гуревич также отметила, что нынешний год стал для нее юбилейным — в 10 раз она присутствует на Параде Победы в Москве. Помимо этого, педагог поделилась воспоминаниями о своем отце, который принимал участие сразу в трех войнах: Гражданской, Финской и Великой Отечественной. По ее словам, благодаря подвигу таких ветеранов, как ее отец, современные поколения имеют возможность жить в мире и радоваться жизни.

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Президент России Владимир Путин на приеме в Кремле в честь Дня Победы поднял тост за поколение победителей, торжество правды и справедливости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов», — отметил российский лидер. Его слова передает сайт Кремля. Путин подчеркнул, что советский народ прошел через тяжелейшие испытания, выстоял и победил. Он также отметил, что Россия помнит о помощи союзников во время Второй мировой войны. По словам Путина, страна никогда не забудет вклад тех, кто сражался вместе с советскими солдатами против нацизма и кто сегодня хранит память о Великой Победе. Ранее учительница президента России Владимира Путина Вера Гуревич заявила о своей гордости достижениями страны в период его руководства. Гуревич также отметила, что нынешний год стал для нее юбилейным — в 10 раз она присутствует на Параде Победы в Москве. Помимо этого, педагог поделилась воспоминаниями о своем отце, который принимал участие сразу в трех войнах: Гражданской, Финской и Великой Отечественной. По ее словам, благодаря подвигу таких ветеранов, как ее отец, современные поколения имеют возможность жить в мире и радоваться жизни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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