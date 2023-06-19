19 июня 2023

NYT: на Украине выкапывают старые могилы из-за нехватки мест на кладбищах

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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, гвоздики, прощание, цветы, кладбище
Во Львове вскрывают старые могилы ради новых захоронений, считает американский журналист Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во Львове выкапывают могилы погибших солдат в предыдущих войнах из-за нехватки мест на кладбище. Об этом заявил американский журналист Брендан Хоффман.

«В течение почти 15 месяцев тела павших солдат неуклонно заполняли военное кладбище на склоне холма во Львове. Теперь старые безымянные могилы, погибших в прошлых войнах солдат, эксгумируют, чтобы освободить место», — передает слова Брендана Хоффмана The New York Times. По словам американского журналиста, такое решение связано с усилением боевых действий на фронте спецоперации.

Специальная военная операция на Украине идет с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на четырех катерах предприняли провальную попытку наступления на левом берегу Днепра.

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Во Львове выкапывают могилы погибших солдат в предыдущих войнах из-за нехватки мест на кладбище. Об этом заявил американский журналист Брендан Хоффман. «В течение почти 15 месяцев тела павших солдат неуклонно заполняли военное кладбище на склоне холма во Львове. Теперь старые безымянные могилы, погибших в прошлых войнах солдат, эксгумируют, чтобы освободить место», — передает слова Брендана Хоффмана The New York Times. По словам американского журналиста, такое решение связано с усилением боевых действий на фронте спецоперации. Специальная военная операция на Украине идет с февраля 2022 года, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса. Ранее URA.RU рассказывало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на четырех катерах предприняли провальную попытку наступления на левом берегу Днепра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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