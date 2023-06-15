ВСУ предприняли неудачную попытку наступления через Днепр

«Архангел спецназа Z»: ВСУ провалили наступление через Днепр

15 июня 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Российские силы уничтожили один катер, на котором ВСУ предприняли попытку наступления Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) на четырех катерах предприняли провальную попытку наступления на левом берегу Днепра. Об этом сообщил telegram-канал «Архангел спецназа Z». Российские силы поразили одну лодку «Одна из лодок, по замыслу, должна была отвлечь нас, пока три другие выполняют десантирование», — говорится в сообщении . Отмечается, что было не менее 40 украинских бойцов. ВСУ использовали четыре катера. По данным telegram-канала, три лодки вернулись на противоположный берег после того, как российские сили потопили один украинский катер. Ранее стало известно, что Киев соорудил оборонительные сооружения на правом берегу Днепра. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает телеканал 360. Российские подразделения группировки «Днепр» пресекли наступательные действия ВСУ. Противник пытался форсировать Днепр, передает ФАН.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на четырех катерах предприняли провальную попытку наступления на левом берегу Днепра. Об этом сообщил telegram-канал «Архангел спецназа Z». Российские силы поразили одну лодку «Одна из лодок, по замыслу, должна была отвлечь нас, пока три другие выполняют десантирование», — говорится в сообщении. Отмечается, что было не менее 40 украинских бойцов. ВСУ использовали четыре катера. По данным telegram-канала, три лодки вернулись на противоположный берег после того, как российские сили потопили один украинский катер. Ранее стало известно, что Киев соорудил оборонительные сооружения на правом берегу Днепра. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, передает телеканал 360. Российские подразделения группировки «Днепр» пресекли наступательные действия ВСУ. Противник пытался форсировать Днепр, передает ФАН.