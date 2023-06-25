Британский генерал Даннат: Пригожин пойдет на Киев из Беларуси

25 июня 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Лидеры Украины должны опасаться нападения Пригожина, заявил генерал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Бизнесмен Евгений Пригожин, после мятежа в РФ, может пойти на Киев из Беларуси. Таким мнением поделился бывший начальник генштаба британской армии, генерал Ричард Даннат. «Лидеры Украины должны остерегаться возможного нападения Пригожина на Киев из Беларуси», — сказал Даннат в эфире Sky News. Он добавил, что отъезд Пригожина в Беларусь вызывает опасения. По его словам, бизнесмен может представлять угрозу для Киева, если он сохранил силы своей частной армии. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве опровергли его заявления, назвав их провокацией. В ответ на это бизнесмен пригрозил уничтожать позиции российских войск. Пригожин вместе с бойцами вошел в Южный военный округ Ростова-на-Дону, а затем хотел отправиться в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина мятежом и ударом в спину России. При этом, президент пообещал защитить народ от внутреннего предательства. Президент Беларуси Александр Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против организатора мятежа будет прекращено.

Бизнесмен Евгений Пригожин, после мятежа в РФ, может пойти на Киев из Беларуси. Таким мнением поделился бывший начальник генштаба британской армии, генерал Ричард Даннат. «Лидеры Украины должны остерегаться возможного нападения Пригожина на Киев из Беларуси», — сказал Даннат в эфире Sky News. Он добавил, что отъезд Пригожина в Беларусь вызывает опасения. По его словам, бизнесмен может представлять угрозу для Киева, если он сохранил силы своей частной армии. Ранее Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по лагерю его частной армии. В ведомстве опровергли его заявления, назвав их провокацией. В ответ на это бизнесмен пригрозил уничтожать позиции российских войск. Пригожин вместе с бойцами вошел в Южный военный округ Ростова-на-Дону, а затем хотел отправиться в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело по статье о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Пригожина мятежом и ударом в спину России. При этом, президент пообещал защитить народ от внутреннего предательства. Президент Беларуси Александр Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против организатора мятежа будет прекращено.