Зеленский предупредил НАТО о грядущих планах ВСУ

Зеленский уверен, что ВСУ должны показать все свои боевые возможности перед саммитом НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Перед саммитом Украина должна показать результаты. Но каждый километр стоит жизни», —
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский не посетит саммит НАТО, если Киев не получит приглашения к членству. Отмечено, что заявка украинских властей на вступление в альянс уже отправлена, передает RT.
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