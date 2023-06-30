Зеленский предупредил НАТО о грядущих планах ВСУ

01 июля 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Зеленский уверен, что ВСУ должны показать все свои боевые возможности перед саммитом НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Перед саммитом Украина должна показать результаты. Но каждый километр стоит жизни», — передает слова Зеленского испанский телеканал RTVE. При этом украинский лидер подтвердил, что контрнаступление против России в последние месяцы замедлилось. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский не посетит саммит НАТО, если Киев не получит приглашения к членству. Отмечено, что заявка украинских властей на вступление в альянс уже отправлена, передает RT.

Украина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Перед саммитом Украина должна показать результаты. Но каждый километр стоит жизни», — передает слова Зеленского испанский телеканал RTVE. При этом украинский лидер подтвердил, что контрнаступление против России в последние месяцы замедлилось. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский не посетит саммит НАТО, если Киев не получит приглашения к членству. Отмечено, что заявка украинских властей на вступление в альянс уже отправлена, передает RT.