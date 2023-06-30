30 июня 2023

Зеленский предупредил НАТО о грядущих планах ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Зеленский уверен, что ВСУ должны показать все свои боевые возможности перед саммитом НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Перед саммитом Украина должна показать результаты. Но каждый километр стоит жизни», — передает слова Зеленского испанский телеканал RTVE. При этом украинский лидер подтвердил, что контрнаступление против России в последние месяцы замедлилось.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский не посетит саммит НАТО, если Киев не получит приглашения к членству. Отмечено, что заявка украинских властей на вступление в альянс уже отправлена, передает RT.

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Украина хочет показать результаты на боле боя до следующего саммита НАТО, который состоится 11 июля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Перед саммитом Украина должна показать результаты. Но каждый километр стоит жизни», — передает слова Зеленского испанский телеканал RTVE. При этом украинский лидер подтвердил, что контрнаступление против России в последние месяцы замедлилось. Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский не посетит саммит НАТО, если Киев не получит приглашения к членству. Отмечено, что заявка украинских властей на вступление в альянс уже отправлена, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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