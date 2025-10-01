Сухоруков опроверг информацию Mash об экстренной госпитализации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее появилась информация о том, что Сухоруков якобы был экстренно госпитализирован
Ранее появилась информация о том, что Сухоруков якобы был экстренно госпитализирован Фото:

Заслуженный артист России Виктор Сухоруков опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей экстренной госпитализации. Актер подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

«Виктор Сухоруков опроверг информацию об экстренной госпитализации», — передает ТАСС. Ранее появилась информация о том, что Сухоруков якобы был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Причиной госпитализации назывались боли в груди и подозрение на инфаркт.

В марте Сухоруков перенес открытую операцию на сердце, причиной которой стал острый инфаркт миокарда. Данный случай стал уже вторым инфарктом для актера: первый был зафиксирован у него в 2008 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заслуженный артист России Виктор Сухоруков опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей экстренной госпитализации. Актер подчеркнул, что чувствует себя хорошо. «Виктор Сухоруков опроверг информацию об экстренной госпитализации», — передает ТАСС. Ранее появилась информация о том, что Сухоруков якобы был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Причиной госпитализации назывались боли в груди и подозрение на инфаркт. В марте Сухоруков перенес открытую операцию на сердце, причиной которой стал острый инфаркт миокарда. Данный случай стал уже вторым инфарктом для актера: первый был зафиксирован у него в 2008 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...