Сухоруков опроверг информацию Mash об экстренной госпитализации

Заслуженный артист России Виктор Сухоруков опроверг появившуюся в СМИ информацию о своей экстренной госпитализации. Актер подчеркнул, что чувствует себя хорошо.
«Виктор Сухоруков опроверг информацию об экстренной госпитализации», — передает ТАСС. Ранее появилась информация о том, что Сухоруков якобы был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. Причиной госпитализации назывались боли в груди и подозрение на инфаркт.
В марте Сухоруков перенес открытую операцию на сердце, причиной которой стал острый инфаркт миокарда. Данный случай стал уже вторым инфарктом для актера: первый был зафиксирован у него в 2008 году.
