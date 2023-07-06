YouTube без объяснения причин заблокировал канал шоу «Дайте сказать!»

Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно—политического шоу «Дайте сказать!». Об этом сообщает Life.
«YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно-политического шоу „Дайте сказать!“, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с приглашенными экспертами самые важные события в стране и мире», — пишет интернет—издание Life.
Редакция сообщает, что новые выпуски шоу будут выходить на странице в соцсетях во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на платформах «Дзен» и Rutube, а также на сайте Life в разделе «Видео». Канал «Дайте сказать!» был создан в августе 2020 года, он перешагнул рубеж в 200 тысяч подписчиков.
Ранее YouTube повторно заблокировал канал URA.RU. Чтобы не пропустить важные события, читатели могут также подписаться на нас в Rutube, в Дзене, в соцсети «ВКонтакте», а также читать новости на сайте URA.RU.
Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно—политического шоу «Дайте сказать!». Об этом сообщает Life. «YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно-политического шоу „Дайте сказать!“, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с приглашенными экспертами самые важные события в стране и мире», — пишет интернет—издание Life. Редакция сообщает, что новые выпуски шоу будут выходить на странице в соцсетях во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на платформах «Дзен» и Rutube, а также на сайте Life в разделе «Видео». Канал «Дайте сказать!» был создан в августе 2020 года, он перешагнул рубеж в 200 тысяч подписчиков. Ранее YouTube повторно заблокировал канал URA.RU. Чтобы не пропустить важные события, читатели могут также подписаться на нас в Rutube, в Дзене, в соцсети «ВКонтакте», а также читать новости на сайте URA.RU.