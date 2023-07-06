YouTube без объяснения причин заблокировал канал шоу «Дайте сказать!»

07 июля 2023 в 00:11 Размер текста - 17 +

Новые выпуски шоу «Дайте сказать!» будут выходить на странице во «ВКонтакте» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно—политического шоу «Дайте сказать!». Об этом сообщает Life. «YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно-политического шоу „Дайте сказать!“, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с приглашенными экспертами самые важные события в стране и мире», — пишет интернет—издание Life. Редакция сообщает, что новые выпуски шоу будут выходить на странице в соцсетях во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на платформах «Дзен» и Rutube, а также на сайте Life в разделе «Видео». Канал «Дайте сказать!» был создан в августе 2020 года, он перешагнул рубеж в 200 тысяч подписчиков. Ранее YouTube повторно заблокировал канал URA.RU. Чтобы не пропустить важные события, читатели могут также подписаться на нас в Rutube , в Дзене, в соцсети « ВКонтакте» , а также читать новости на сайте URA.RU.

Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно—политического шоу «Дайте сказать!». Об этом сообщает Life. «YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно-политического шоу „Дайте сказать!“, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с приглашенными экспертами самые важные события в стране и мире», — пишет интернет—издание Life. Редакция сообщает, что новые выпуски шоу будут выходить на странице в соцсетях во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на платформах «Дзен» и Rutube, а также на сайте Life в разделе «Видео». Канал «Дайте сказать!» был создан в августе 2020 года, он перешагнул рубеж в 200 тысяч подписчиков. Ранее YouTube повторно заблокировал канал URA.RU. Чтобы не пропустить важные события, читатели могут также подписаться на нас в Rutube, в Дзене, в соцсети «ВКонтакте», а также читать новости на сайте URA.RU.