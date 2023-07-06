06 июля 2023

YouTube без объяснения причин заблокировал канал шоу «Дайте сказать!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые выпуски шоу «Дайте сказать!» будут выходить на странице во «ВКонтакте» Фото:

Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно—политического шоу «Дайте сказать!». Об этом сообщает Life.

«YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно-политического шоу „Дайте сказать!“, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с приглашенными экспертами самые важные события в стране и мире», — пишет интернет—издание Life.

Редакция сообщает, что новые выпуски шоу будут выходить на странице в соцсетях во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на платформах «Дзен» и Rutube, а также на сайте Life в разделе «Видео». Канал «Дайте сказать!» был создан в августе 2020 года, он перешагнул рубеж в 200 тысяч подписчиков.

Ранее YouTube повторно заблокировал канал URA.RU. Чтобы не пропустить важные события, читатели могут также подписаться на нас в Rutube, в Дзене, в соцсети «ВКонтакте», а также читать новости на сайте URA.RU.

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Видеохостинг YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно—политического шоу «Дайте сказать!». Об этом сообщает Life. «YouTube без объяснения причин заблокировал канал общественно-политического шоу „Дайте сказать!“, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с приглашенными экспертами самые важные события в стране и мире», — пишет интернет—издание Life. Редакция сообщает, что новые выпуски шоу будут выходить на странице в соцсетях во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на платформах «Дзен» и Rutube, а также на сайте Life в разделе «Видео». Канал «Дайте сказать!» был создан в августе 2020 года, он перешагнул рубеж в 200 тысяч подписчиков. Ранее YouTube повторно заблокировал канал URA.RU. Чтобы не пропустить важные события, читатели могут также подписаться на нас в Rutube, в Дзене, в соцсети «ВКонтакте», а также читать новости на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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