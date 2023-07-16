ВС РФ отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении

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Российские солдаты отразили 15 атак на донецком направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России отразила 15 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.

«На донецком направлении успешно отражены 15 атак противника. Потери ВСУ составили до 270 человек убитыми и ранеными», — передает Минобороны в своем telegram-канале. На краснолиманском направлении были отражены три атаки. Потери противника в этом регионе — 100 человек.

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Армия России отразила 15 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга. «На донецком направлении успешно отражены 15 атак противника. Потери ВСУ составили до 270 человек убитыми и ранеными», — передает Минобороны в своем telegram-канале. На краснолиманском направлении были отражены три атаки. Потери противника в этом регионе — 100 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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