ВС РФ отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении

Российские солдаты отразили 15 атак на донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России отразила 15 атак подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России во время брифинга.
«На донецком направлении успешно отражены 15 атак противника. Потери ВСУ составили до 270 человек убитыми и ранеными», — передает Минобороны в своем
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.