Глава украинской разведки заявил о проигранной войне с РФ

Мы полностью проиграли в 2014 году, сказал Кирилл Буданов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина проиграла информационную войну в 2014 году. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
«Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году», — сказал Буданов
Ранее экс-полковник армии США предрек проигрыш Украины. Бывший полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что Киев никогда не сможет победить в конфликте с Россией.
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