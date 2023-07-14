Глава украинской разведки заявил о проигранной войне с РФ

Буданов: в 2014 году Украина полностью проиграла информационную войну против РФ
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Мы полностью проиграли в 2014 году, сказал Кирилл Буданов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина проиграла информационную войну в 2014 году. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году», — сказал Буданов в интервью агентству Reuters. Он добавил, что информационную войну, начавшуюся в 2022 году, Украина начала совсем по-другому.

Ранее экс-полковник армии США предрек проигрыш Украины. Бывший полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что Киев никогда не сможет победить в конфликте с Россией.

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Украина проиграла информационную войну в 2014 году. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов. «Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году», — сказал Буданов в интервью агентству Reuters. Он добавил, что информационную войну, начавшуюся в 2022 году, Украина начала совсем по-другому. Ранее экс-полковник армии США предрек проигрыш Украины. Бывший полковник США Дуглас Макгрегор заявил, что Киев никогда не сможет победить в конфликте с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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