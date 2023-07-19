Путин рассказал, как ругался с экс-главой «Аэрофлота» из-за западных самолетов

Путин ругался с экс-главой «Аэрофлота» из-за закупок западных самолетов
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин настаивал на закупке российских самолетов Фото:

Президент России Владимир Путин ругался с экс-главой «Аэрофлота» и действующим министром транспорта Виталием Савельевым из-за закупок им западных самолетов. Путин же настаивал на заказе отечественных судов, рассказал он во время совещания с членами Правительства.

«Помните, когда вы еще были руководителем „Аэрофлота“, я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже условно ругались на этот счет», — сказал Владимир Путин, общаясь с Виталием Савельевым. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин ругался с экс-главой «Аэрофлота» и действующим министром транспорта Виталием Савельевым из-за закупок им западных самолетов. Путин же настаивал на заказе отечественных судов, рассказал он во время совещания с членами Правительства. «Помните, когда вы еще были руководителем „Аэрофлота“, я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже условно ругались на этот счет», — сказал Владимир Путин, общаясь с Виталием Савельевым. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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