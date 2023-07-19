Путин рассказал, как ругался с экс-главой «Аэрофлота» из-за западных самолетов

Владимир Путин настаивал на закупке российских самолетов
Президент России Владимир Путин ругался с экс-главой «Аэрофлота» и действующим министром транспорта Виталием Савельевым из-за закупок им западных самолетов. Путин же настаивал на заказе отечественных судов, рассказал он во время совещания с членами Правительства.
«Помните, когда вы еще были руководителем „Аэрофлота“, я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже условно ругались на этот счет», — сказал Владимир Путин, общаясь с Виталием Савельевым. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».
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