Путин рассказал, как ругался с экс-главой «Аэрофлота» из-за западных самолетов

Путин ругался с экс-главой «Аэрофлота» из-за закупок западных самолетов

19 июля 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин настаивал на закупке российских самолетов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин ругался с экс-главой «Аэрофлота» и действующим министром транспорта Виталием Савельевым из-за закупок им западных самолетов. Путин же настаивал на заказе отечественных судов, рассказал он во время совещания с членами Правительства. «Помните, когда вы еще были руководителем „Аэрофлота“, я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже условно ругались на этот счет», — сказал Владимир Путин, общаясь с Виталием Савельевым. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».

Президент России Владимир Путин ругался с экс-главой «Аэрофлота» и действующим министром транспорта Виталием Савельевым из-за закупок им западных самолетов. Путин же настаивал на заказе отечественных судов, рассказал он во время совещания с членами Правительства. «Помните, когда вы еще были руководителем „Аэрофлота“, я вас уговаривал заказывать как можно больше отечественных судов. Мы с вами даже условно ругались на этот счет», — сказал Владимир Путин, общаясь с Виталием Савельевым. Трансляция совещания ведется на телеканале «Россия 24».