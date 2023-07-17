В России расширяют производство самолетов взамен Airbus и Boeing

17 июля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

В России расширяют производство самолетов взамен Airbus и Boeing Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Производство современных отечественных самолетов МС-21 будет расширено за счет масштабной реконструкции площадей Иркутского авиастроительного завода. Уже в 2024 году предприятие готовится выпустить шесть новых бортов, заверил президента РФ Владимира Путина губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Сегодня реконструкция [на предприятии] идет полным ходом. Те задачи, которые авиазавод берет на себя — а это шесть бортов в 2024 году, — он выполняет. Мы в тесном контакте с руководством „Ростехнологий“ и вообще понимаем, что это жизненно важно, необходимо для нас всех», — заявил Кобзев. Путин одобрил работу по реконструкции авиазавода. «Отлично. Это очень важно», — сказал он. Производство собственных лайнеров МС-21 существенно позволит снизить зависимость России от зарубежных производителей самолетов, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «В этот проект государство вложило огромные средства. Путин хочет понимать, насколько эти вложения себя оправдывают, какая работа проделана. Для этого он использует разные способы объективного контроля. Один из них — разговор с губернатором», — пояснил Еловский. В целом, в Иркутской области реализуется 180 инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций, как сообщил губернатор, составляет 3 трлн рублей. По словам Кобзева, в перспективе регион получит 40 тысяч дополнительных рабочих мест и 2 трлн рублей налогов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Производство современных отечественных самолетов МС-21 будет расширено за счет масштабной реконструкции площадей Иркутского авиастроительного завода. Уже в 2024 году предприятие готовится выпустить шесть новых бортов, заверил президента РФ Владимира Путина губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Сегодня реконструкция [на предприятии] идет полным ходом. Те задачи, которые авиазавод берет на себя — а это шесть бортов в 2024 году, — он выполняет. Мы в тесном контакте с руководством „Ростехнологий“ и вообще понимаем, что это жизненно важно, необходимо для нас всех», — заявил Кобзев. Путин одобрил работу по реконструкции авиазавода. «Отлично. Это очень важно», — сказал он. Производство собственных лайнеров МС-21 существенно позволит снизить зависимость России от зарубежных производителей самолетов, пояснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «В этот проект государство вложило огромные средства. Путин хочет понимать, насколько эти вложения себя оправдывают, какая работа проделана. Для этого он использует разные способы объективного контроля. Один из них — разговор с губернатором», — пояснил Еловский. В целом, в Иркутской области реализуется 180 инвестиционных проектов. Общая сумма инвестиций, как сообщил губернатор, составляет 3 трлн рублей. По словам Кобзева, в перспективе регион получит 40 тысяч дополнительных рабочих мест и 2 трлн рублей налогов.