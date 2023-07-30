Гарик Сукачев вышел на связь после экстренной госпитализации. Видео

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Рок-фестиваль Кардиограмма: Гарик Сукачев. Екатеринбург, сукачев гарик
Гарик Сукачев был госпитализирован 29 июля Фото:

Музыкант Гарик Сукачев записал из больницы видеообращения к поклонникам после сообщений о его экстренной госпитализации и отмене концерта в Карелии. Артист не стал уточнять причины недомогания.

«Я загремел в больницу. Но концерт состоится. Прошу у всех прощения, но все мы живые люди. Все мы болеем», — сказал Сукачев в своем telegram-канале.

Музыкант также оценил сообщения в некоторых СМИ о том, что он попал в больницу якобы из-за проблем с алкоголем. «Появились… „прекрасные новости“ о моем алкоголизме, которые я годами наблюдаю. Я бы с удовольствием выпил по рюмке с друзьями. Но ни хрена не получается: то времени нет, то здоровье не позволяет. Но можете писать что хотите», — заключил артист.

Сукачев был доставлен в больницу 29 июля. Из-за его госпитализации был отменен концерт в Карелии. В telegram-канале Сукачева появилась информация, что концерт пройдет без участия самого артиста, в неожиданном формате «Народное караоке».

Видео: https://t.me/IgorSukachev/648

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Музыкант Гарик Сукачев записал из больницы видеообращения к поклонникам после сообщений о его экстренной госпитализации и отмене концерта в Карелии. Артист не стал уточнять причины недомогания. «Я загремел в больницу. Но концерт состоится. Прошу у всех прощения, но все мы живые люди. Все мы болеем», — сказал Сукачев в своем telegram-канале. Музыкант также оценил сообщения в некоторых СМИ о том, что он попал в больницу якобы из-за проблем с алкоголем. «Появились… „прекрасные новости“ о моем алкоголизме, которые я годами наблюдаю. Я бы с удовольствием выпил по рюмке с друзьями. Но ни хрена не получается: то времени нет, то здоровье не позволяет. Но можете писать что хотите», — заключил артист. Сукачев был доставлен в больницу 29 июля. Из-за его госпитализации был отменен концерт в Карелии. В telegram-канале Сукачева появилась информация, что концерт пройдет без участия самого артиста, в неожиданном формате «Народное караоке». Видео: https://t.me/IgorSukachev/648
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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