Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере, маскируя их под игрушки

Украинские таможенники принимают поставки со снарядами под видом игрушек, пишут СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Киев начал использовать в зоне СВО самодельные бомбы под названием «Зайчик», или «Кролик». Их разработчики — оружейник-любитель с группой друзей — создают корпус противопехотной бомбы с помощью принтера 3d-печати и незаконно отправляют на Украину из Европы. Об этом сообщает издание Economist.

«Три месяца назад Леша и группа друзей, работая у себя дома, разработали альтернативу: 800-граммовую противопехотную бомбу под названием „Зайчик“, или „Кролик“. Группа использует 3d-печать для изготовления корпуса бомбы, прежде чем отправить его на наполнение взрывчатым веществом C4 и кусочками стальной шрапнели», — говорится в материале.

Создатели печатают около 1000 оболочек для самодельных бомб еженедельно. Авторы отмечают, что с ноября 2022 года из Европы на Украину было отправлено не менее 65 000 подобных бомбовых снарядов. Украинские таможенники пропускают такие поставки под видом игрушек или подсвечников.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района. С места покушения были изъяты составные части оружия и три тротиловые шашки.