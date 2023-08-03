Economist: Киев печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере, маскируя их под игрушки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, игрушки, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Украинские таможенники принимают поставки со снарядами под видом игрушек, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев начал использовать в зоне СВО самодельные бомбы под названием «Зайчик», или «Кролик». Их разработчики — оружейник-любитель с группой друзей — создают корпус противопехотной бомбы с помощью принтера 3d-печати и незаконно отправляют на Украину из Европы. Об этом сообщает издание Economist.

«Три месяца назад Леша и группа друзей, работая у себя дома, разработали альтернативу: 800-граммовую противопехотную бомбу под названием „Зайчик“, или „Кролик“. Группа использует 3d-печать для изготовления корпуса бомбы, прежде чем отправить его на наполнение взрывчатым веществом C4 и кусочками стальной шрапнели», — говорится в материале.

Создатели печатают около 1000 оболочек для самодельных бомб еженедельно. Авторы отмечают, что с ноября 2022 года из Европы на Украину было отправлено не менее 65 000 подобных бомбовых снарядов. Украинские таможенники пропускают такие поставки под видом игрушек или подсвечников.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района. С места покушения были изъяты составные части оружия и три тротиловые шашки.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев начал использовать в зоне СВО самодельные бомбы под названием «Зайчик», или «Кролик». Их разработчики — оружейник-любитель с группой друзей — создают корпус противопехотной бомбы с помощью принтера 3d-печати и незаконно отправляют на Украину из Европы. Об этом сообщает издание Economist. «Три месяца назад Леша и группа друзей, работая у себя дома, разработали альтернативу: 800-граммовую противопехотную бомбу под названием „Зайчик“, или „Кролик“. Группа использует 3d-печать для изготовления корпуса бомбы, прежде чем отправить его на наполнение взрывчатым веществом C4 и кусочками стальной шрапнели», — говорится в материале. Создатели печатают около 1000 оболочек для самодельных бомб еженедельно. Авторы отмечают, что с ноября 2022 года из Европы на Украину было отправлено не менее 65 000 подобных бомбовых снарядов. Украинские таможенники пропускают такие поставки под видом игрушек или подсвечников. Ранее сообщалось, что в Запорожской области неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под машину главы сельского совета села Давыдовка Акимовского района. С места покушения были изъяты составные части оружия и три тротиловые шашки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...