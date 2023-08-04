Российские военные добыли в качестве трофея бронеавтомобиль ВСУ

05 августа 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Бойцы ЦВО затрофеили бронетехнику врага (фото из архива) Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) добыли трофейную бронетехнику ВСУ в лесах Кременной (ЛНР). Об этом сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «В Серебрянском лесничестве пехота „Центр“ затрофеила бронеавтомобиль „Казак“ и другую бронетехнику врага. Наши продолжают продвижение вперед на Краснолиманском направлении», — пишет telegram-канал. Ранее URA.RU рассказывало, что последние несколько дней ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной. Киев направил туда свои наиболее опытные подразделения.

Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) добыли трофейную бронетехнику ВСУ в лесах Кременной (ЛНР). Об этом сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «В Серебрянском лесничестве пехота „Центр“ затрофеила бронеавтомобиль „Казак“ и другую бронетехнику врага. Наши продолжают продвижение вперед на Краснолиманском направлении», — пишет telegram-канал. Ранее URA.RU рассказывало, что последние несколько дней ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной. Киев направил туда свои наиболее опытные подразделения.