Российские военные добыли в качестве трофея бронеавтомобиль ВСУ

Бойцы ЦВО затрофеили бронетехнику врага (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) добыли трофейную бронетехнику ВСУ в лесах Кременной (ЛНР). Об этом сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«В Серебрянском лесничестве пехота „Центр“ затрофеила бронеавтомобиль „Казак“ и другую бронетехнику врага. Наши продолжают продвижение вперед на Краснолиманском направлении», — пишет telegram-канал.
Ранее URA.RU рассказывало, что последние несколько дней ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной. Киев направил туда свои наиболее опытные подразделения.
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