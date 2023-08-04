04 августа 2023

Российские военные добыли в качестве трофея бронеавтомобиль ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, броневик, бронетехника, ВСУ, stock
Бойцы ЦВО затрофеили бронетехнику врага (фото из архива) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) добыли трофейную бронетехнику ВСУ в лесах Кременной (ЛНР). Об этом сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«В Серебрянском лесничестве пехота „Центр“ затрофеила бронеавтомобиль „Казак“ и другую бронетехнику врага. Наши продолжают продвижение вперед на Краснолиманском направлении», — пишет telegram-канал.

Ранее URA.RU рассказывало, что последние несколько дней ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной. Киев направил туда свои наиболее опытные подразделения.

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Бойцы Центрального военного округа (ЦВО) добыли трофейную бронетехнику ВСУ в лесах Кременной (ЛНР). Об этом сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «В Серебрянском лесничестве пехота „Центр“ затрофеила бронеавтомобиль „Казак“ и другую бронетехнику врага. Наши продолжают продвижение вперед на Краснолиманском направлении», — пишет telegram-канал. Ранее URA.RU рассказывало, что последние несколько дней ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону российских войск в районе Кременной. Киев направил туда свои наиболее опытные подразделения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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