Россия отреагировала на обвинения Пекина в жестком отношении к китайцам

ТАСС: Россия готова начать разбирательство в инциденте с гражданами Китая на границе с Казахстаном

05 августа 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Россия готова расследовать инцидент с гражданами Китая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия, в ответ на обвинения со стороны Китайской Народной Республики дает понять, что готова оперативно разрешить инцидент с гражданами Китая на границе с Казахстаном. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Россия готова оперативно разобраться с инцидентом с гражданами Китая на границе с Казахстаном», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что западные СМИ активно нагнетают негативный эмоциональный фон вокруг ситуации, ведомые интересами, направленными на разрушение российско-китайского сотрудничества. Ранее стало известно, что китайское посольство в России потребовало провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе, где китайские граждане были задержаны и допрошены сотрудниками правоохранительных органов РФ. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Китайская дипмиссия обратилась к российскому МИДу, ФСБ и пограничной службе, требуя объяснений по данному инциденту.

Россия, в ответ на обвинения со стороны Китайской Народной Республики дает понять, что готова оперативно разрешить инцидент с гражданами Китая на границе с Казахстаном. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Россия готова оперативно разобраться с инцидентом с гражданами Китая на границе с Казахстаном», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что западные СМИ активно нагнетают негативный эмоциональный фон вокруг ситуации, ведомые интересами, направленными на разрушение российско-китайского сотрудничества. Ранее стало известно, что китайское посольство в России потребовало провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе, где китайские граждане были задержаны и допрошены сотрудниками правоохранительных органов РФ. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Китайская дипмиссия обратилась к российскому МИДу, ФСБ и пограничной службе, требуя объяснений по данному инциденту.