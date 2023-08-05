Россия отреагировала на обвинения Пекина в жестком отношении к китайцам

ТАСС: Россия готова начать разбирательство в инциденте с гражданами Китая на границе с Казахстаном
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Бессмертный полк. Челябинск, китайцы, азиаты, иностранцы
Россия готова расследовать инцидент с гражданами Китая Фото:

Россия, в ответ на обвинения со стороны Китайской Народной Республики дает понять, что готова оперативно разрешить инцидент с гражданами Китая на границе с Казахстаном. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Россия готова оперативно разобраться с инцидентом с гражданами Китая на границе с Казахстаном», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что западные СМИ активно нагнетают негативный эмоциональный фон вокруг ситуации, ведомые интересами, направленными на разрушение российско-китайского сотрудничества.

Ранее стало известно, что китайское посольство в России потребовало провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе, где китайские граждане были задержаны и допрошены сотрудниками правоохранительных органов РФ. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Китайская дипмиссия обратилась к российскому МИДу, ФСБ и пограничной службе, требуя объяснений по данному инциденту.

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Россия, в ответ на обвинения со стороны Китайской Народной Республики дает понять, что готова оперативно разрешить инцидент с гражданами Китая на границе с Казахстаном. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Россия готова оперативно разобраться с инцидентом с гражданами Китая на границе с Казахстаном», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что западные СМИ активно нагнетают негативный эмоциональный фон вокруг ситуации, ведомые интересами, направленными на разрушение российско-китайского сотрудничества. Ранее стало известно, что китайское посольство в России потребовало провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе, где китайские граждане были задержаны и допрошены сотрудниками правоохранительных органов РФ. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Китайская дипмиссия обратилась к российскому МИДу, ФСБ и пограничной службе, требуя объяснений по данному инциденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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