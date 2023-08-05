Россия отреагировала на обвинения Пекина в жестком отношении к китайцам

Россия, в ответ на обвинения со стороны Китайской Народной Республики дает понять, что готова оперативно разрешить инцидент с гражданами Китая на границе с Казахстаном. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Россия готова оперативно разобраться с инцидентом с гражданами Китая на границе с Казахстаном», — передает слова источника ТАСС. Он добавил, что западные СМИ активно нагнетают негативный эмоциональный фон вокруг ситуации, ведомые интересами, направленными на разрушение российско-китайского сотрудничества.
Ранее стало известно, что китайское посольство в России потребовало провести расследование инцидента на российско-казахстанской границе, где китайские граждане были задержаны и допрошены сотрудниками правоохранительных органов РФ. Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Китайская дипмиссия обратилась к российскому МИДу, ФСБ и пограничной службе, требуя объяснений по данному инциденту.
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