08 августа 2023

В Туле проверят утечку данных после появления флага Украины на сайте администрации

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Атака на сайт произошла в ночь на 8 августа Фото:

Проверка возможной утечки данных пользователей проводится после хакерской атака на сайт администрации Тулы. Об этом заявили в пресс-службе горадминистрации. Уточняется, что атака на сайт произошла в ночь на 8 августа, на странице появились изображения с флагом Украины.

«Специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего. Речь идет об утечке данных пользователей сервисов сайта», — передает информацию представителя администрации «Интерфакс».

Ранее хакеры взломали сайт и мобильное приложение РЖД. При этом хакерская атака не помешала работе вокзалов и работу быстро восстановили.

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Проверка возможной утечки данных пользователей проводится после хакерской атака на сайт администрации Тулы. Об этом заявили в пресс-службе горадминистрации. Уточняется, что атака на сайт произошла в ночь на 8 августа, на странице появились изображения с флагом Украины. «Специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего. Речь идет об утечке данных пользователей сервисов сайта», — передает информацию представителя администрации «Интерфакс». Ранее хакеры взломали сайт и мобильное приложение РЖД. При этом хакерская атака не помешала работе вокзалов и работу быстро восстановили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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