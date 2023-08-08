В Туле проверят утечку данных после появления флага Украины на сайте администрации

Проверка возможной утечки данных пользователей проводится после хакерской атака на сайт администрации Тулы. Об этом заявили в пресс-службе горадминистрации. Уточняется, что атака на сайт произошла в ночь на 8 августа, на странице появились изображения с флагом Украины.
«Специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки и восстановлением работы сайта. Администрация Тулы взаимодействует с правоохранительными органами в части установления всех обстоятельств произошедшего. Речь идет об утечке данных пользователей сервисов сайта», — передает информацию представителя администрации «Интерфакс».
Ранее хакеры взломали сайт и мобильное приложение РЖД. При этом хакерская атака не помешала работе вокзалов и работу быстро восстановили.
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