Экспорт российского газа в Европу резко подскочил

Экспорт природного газа из России в Европу по газопроводу «Турецкий поток» за январь — август текущего года увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За восемь месяцев объем поставок достиг 11,5 млрд кубометров. Данные основаны на информации Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Согласно данным, опубликованным ТАСС, в августе 2025 года объем экспорта российского газа по «Турецкому потоку» составил 1,56 млрд кубометров. Это на 5,5% больше, чем в августе 2024 года, однако на 2% меньше по сравнению с июлем 2025 года. Среднесуточная загрузка газопровода в европейском направлении в августе составила 50,2 млн кубометров, что на 5,5% превышает показатели прошлого года, но на 2,3% уступает июльским значениям.
Газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд кубометров в год проходит из России в Турцию по дну Черного моря. Он предназначен для газоснабжения не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодняшний день «Турецкий поток» остается единственным действующим маршрутом поставок российского газа в Европу после прекращения транзита через территорию Украины. Отправной точкой маршрута выступает компрессорная станция «Русская» в районе Анапы. Из общего объема экспорта по «Турецкому потоку» значительная часть поставляется в страны Центральной и Восточной Европы. В 2024 году рекордные 8,6 млрд кубометров российского газа были отправлены в Венгрию. Кроме того, через этот маршрут газ получают Сербия, Болгария и другие государства региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.