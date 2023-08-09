Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД.
«Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. В документе не указано, по какой статье ведется розыск. Загороднюк был министром обороны Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. Такжке он было членом Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 6 сентября 2019 до 13 марта 2020 года.
Также в розыск объявлены бывший первый замкомандующего операцией объединенных сил — начальник объединенного оперативного штаба ВСУ Игорь Танцюра. В розыске находится и экс-командующий оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александр Красноок.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.