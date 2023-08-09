Экс-министра обороны Украины Загороднюка объявили в розыск. Скрин

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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, депутат, чиновник, портфель, бюрократ, сумка с документами, министерский портфель
Пока неизвестно по какой статье ведется розыск Фото:

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД.

«Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. В документе не указано, по какой статье ведется розыск. Загороднюк был министром обороны Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. Такжке он было членом Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 6 сентября 2019 до 13 марта 2020 года.

Также в розыск объявлены бывший первый замкомандующего операцией объединенных сил — начальник объединенного оперативного штаба ВСУ Игорь Танцюра. В розыске находится и экс-командующий оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александр Красноок.

Андрей Загороднюк разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется.
Андрей Загороднюк разыскивается по статье УК РФ. По какой именно, не уточняется.

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Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД. «Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ», — сказано в базе. В документе не указано, по какой статье ведется розыск. Загороднюк был министром обороны Украины с 29 августа 2019 по 4 марта 2020 года. Такжке он было членом Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 6 сентября 2019 до 13 марта 2020 года. Также в розыск объявлены бывший первый замкомандующего операцией объединенных сил — начальник объединенного оперативного штаба ВСУ Игорь Танцюра. В розыске находится и экс-командующий оперативно-тактической группировкой украинских войск «Донецк» Александр Красноок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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