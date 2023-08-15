15 августа 2023

9News: двух австралийцев хотят наказать за изготовление оружия на 3D-принтере

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Визит Куйвашева в Нижний Тагил, куйвашев евгений, тетюхин владислав, 3D-принтер
Австралийцы изготавливали оружие на 3D-принтере Фото:

В Австралии двум мужчинам предъявили обвинения за изготовление оружия на 3D-принтере. Об этом сообщил телеканал 9News.

«Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения. [Это произошло] после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырехмесячной операции», — говорится в материале телеканала.

Во время обыска домов австралийцев сотрудники правоохранительных органов нашли четыре пистолета, несколько деталей, чертежи и сам 3D-принтер. Мужчинам предъявили обвинения за незаконное изготовление и распространение оружия.

Ранее в Киеве начали изготавливать самодельные бомбы на 3D-принтере для Вооруженных сил Украины. Разработчики маскируют оружие под видом игрушек или подсвечников.

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В Австралии двум мужчинам предъявили обвинения за изготовление оружия на 3D-принтере. Об этом сообщил телеканал 9News. «Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения. [Это произошло] после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырехмесячной операции», — говорится в материале телеканала. Во время обыска домов австралийцев сотрудники правоохранительных органов нашли четыре пистолета, несколько деталей, чертежи и сам 3D-принтер. Мужчинам предъявили обвинения за незаконное изготовление и распространение оружия. Ранее в Киеве начали изготавливать самодельные бомбы на 3D-принтере для Вооруженных сил Украины. Разработчики маскируют оружие под видом игрушек или подсвечников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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