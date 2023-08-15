9News: двух австралийцев хотят наказать за изготовление оружия на 3D-принтере

В Австралии двум мужчинам предъявили обвинения за изготовление оружия на 3D-принтере. Об этом сообщил телеканал 9News.
«Двум мужчинам из штата Западная Австралия были предъявлены обвинения. [Это произошло] после того, как полиция изъяла несколько напечатанных на 3D-принтере единиц оружия по итогу четырехмесячной операции», —
Во время обыска домов австралийцев сотрудники правоохранительных органов нашли четыре пистолета, несколько деталей, чертежи и сам 3D-принтер. Мужчинам предъявили обвинения за незаконное изготовление и распространение оружия.
Ранее в Киеве начали изготавливать самодельные бомбы на 3D-принтере для Вооруженных сил Украины. Разработчики маскируют оружие под видом игрушек или подсвечников.
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