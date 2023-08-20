В ЯНАО стартовали выборы губернатора Тюменской области

В Ямало-Ненецком автономном округе начались досрочные выборы губернатора Тюменской области для жителей Гыданской и Антипаютской тундры. Об этом сообщают власти Тазовского района в соцсети.
«Два вертолета с членами участковой избирательной комиссии отправились к тундровикам в Гыданскую тундру, еще один — в Антипаютинскую тундру. Досрочное голосование на отдаленной и труднодоступной территории продлится до 9 сентября», — сообщают власти района в telegram-канале.
Ранее избирательные бюллетени для выборов губернатора Тюменской области отправлены в территориальные избирательные комиссии юга региона, ХМАО и ЯНАО. Для Югры было подготовлено 1,15 миллиона экземпляров, для Ямала — 360 тысяч.
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