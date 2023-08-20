В ЯНАО стартовали выборы губернатора Тюменской области

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Ноябрьск. ЯНАО, выборная урна, выборы, бюллетени, голосование
Досрочное голосование продлится до 9 сентября Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе начались досрочные выборы губернатора Тюменской области для жителей Гыданской и Антипаютской тундры. Об этом сообщают власти Тазовского района в соцсети.

«Два вертолета с членами участковой избирательной комиссии отправились к тундровикам в Гыданскую тундру, еще один — в Антипаютинскую тундру. Досрочное голосование на отдаленной и труднодоступной территории продлится до 9 сентября», — сообщают власти района в telegram-канале.

Ранее избирательные бюллетени для выборов губернатора Тюменской области отправлены в территориальные избирательные комиссии юга региона, ХМАО и ЯНАО. Для Югры было подготовлено 1,15 миллиона экземпляров, для Ямала — 360 тысяч.

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В Ямало-Ненецком автономном округе начались досрочные выборы губернатора Тюменской области для жителей Гыданской и Антипаютской тундры. Об этом сообщают власти Тазовского района в соцсети. «Два вертолета с членами участковой избирательной комиссии отправились к тундровикам в Гыданскую тундру, еще один — в Антипаютинскую тундру. Досрочное голосование на отдаленной и труднодоступной территории продлится до 9 сентября», — сообщают власти района в telegram-канале. Ранее избирательные бюллетени для выборов губернатора Тюменской области отправлены в территориальные избирательные комиссии юга региона, ХМАО и ЯНАО. Для Югры было подготовлено 1,15 миллиона экземпляров, для Ямала — 360 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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