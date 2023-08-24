В Ленобласти таможенники поймали литовцев с гашишем на два млрд рублей. Фото

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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , таможня, служебная собака, таможенный контроль, досмотр багажа, розыскная собака
Таможенники изъяли партию наркотиков из Литвы Фото:

В ленинградской области таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на сумму два миллиарда рублей. Злоумышленники пытались перевезти наркотики из Литвы, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«800 килограммов гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленинградской области. Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. <…> Его стоимость на „черном“ рынке превышает два миллиарда рублей.», — говорится в сообщении службы.

Уточняется, что 265 пакетов с запрещенными веществами была спрятана в тайниках, которые оборудовали контрабандисты. Совместно с ФСБ были задержаны трое преступников, являющихся гражданами Литвы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, подчеркнули в ФТС.

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В ленинградской области таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на сумму два миллиарда рублей. Злоумышленники пытались перевезти наркотики из Литвы, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). «800 килограммов гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленинградской области. Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. <…> Его стоимость на „черном“ рынке превышает два миллиарда рублей.», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что 265 пакетов с запрещенными веществами была спрятана в тайниках, которые оборудовали контрабандисты. Совместно с ФСБ были задержаны трое преступников, являющихся гражданами Литвы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, подчеркнули в ФТС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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