В Ленобласти таможенники поймали литовцев с гашишем на два млрд рублей. Фото

24 августа 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Таможенники изъяли партию наркотиков из Литвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ленинградской области таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на сумму два миллиарда рублей. Злоумышленники пытались перевезти наркотики из Литвы, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). «800 килограммов гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленинградской области. Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. <…> Его стоимость на „черном“ рынке превышает два миллиарда рублей.», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что 265 пакетов с запрещенными веществами была спрятана в тайниках, которые оборудовали контрабандисты. Совместно с ФСБ были задержаны трое преступников, являющихся гражданами Литвы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, подчеркнули в ФТС. Фото: telegram-канал ФТС России https://t.me/customs_rf/2989

В ленинградской области таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на сумму два миллиарда рублей. Злоумышленники пытались перевезти наркотики из Литвы, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС). «800 килограммов гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленинградской области. Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. <…> Его стоимость на „черном“ рынке превышает два миллиарда рублей.», — говорится в сообщении службы. Уточняется, что 265 пакетов с запрещенными веществами была спрятана в тайниках, которые оборудовали контрабандисты. Совместно с ФСБ были задержаны трое преступников, являющихся гражданами Литвы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, подчеркнули в ФТС.