В ленинградской области таможенники изъяли у контрабандистов партию гашиша на сумму два миллиарда рублей. Злоумышленники пытались перевезти наркотики из Литвы, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«800 килограммов гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленинградской области. Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. <…> Его стоимость на „черном“ рынке превышает два миллиарда рублей.», — говорится в сообщении службы.
Уточняется, что 265 пакетов с запрещенными веществами была спрятана в тайниках, которые оборудовали контрабандисты. Совместно с ФСБ были задержаны трое преступников, являющихся гражданами Литвы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, подчеркнули в ФТС.
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