Украина обвинила главу ФСИН РФ в попытке захвата власти 28 августа 2023 в 20:33 Размер текста - 17 + СБУ обвинила Аркадия Гостева в попытке свержения власти на Украине Фото: МВД РФ Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева в якобы захвате власти в стране. Об этом сообщило само украинское ведомство. «Следователи СБУ сообщили Гостеву о подозрении по части 1 статьи 109 УК Украины», — передает СБУ в своем telegram-канале. Главу ФСИН обвинили в действиях, якобы направленных на захват государственной власти на Украине. По словам представителей СБУ, продолжаются действия по привлечению Аркадия Гостева к ответственности. Его обвиняют в организации исправительных учреждений в новых российских регионах. В начале августа СБУ также завела уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Его также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева в якобы захвате власти в стране. Об этом сообщило само украинское ведомство. «Следователи СБУ сообщили Гостеву о подозрении по части 1 статьи 109 УК Украины», — передает СБУ в своем telegram-канале. Главу ФСИН обвинили в действиях, якобы направленных на захват государственной власти на Украине. По словам представителей СБУ, продолжаются действия по привлечению Аркадия Гостева к ответственности. Его обвиняют в организации исправительных учреждений в новых российских регионах. В начале августа СБУ также завела уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Его также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям