Украина обвинила главу ФСИН РФ в попытке захвата власти

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева в якобы захвате власти в стране. Об этом сообщило само украинское ведомство.
«Следователи СБУ сообщили Гостеву о подозрении по части 1 статьи 109 УК Украины», — передает СБУ в своем telegram-канале. Главу ФСИН обвинили в действиях, якобы направленных на захват государственной власти на Украине. По словам представителей СБУ, продолжаются действия по привлечению Аркадия Гостева к ответственности. Его обвиняют в организации исправительных учреждений в новых российских регионах.
В начале августа СБУ также завела уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Его также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.
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