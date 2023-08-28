Украина обвинила главу ФСИН РФ в попытке захвата власти

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СБУ обвинила Аркадия Гостева в попытке свержения власти на Украине Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева в якобы захвате власти в стране. Об этом сообщило само украинское ведомство.

«Следователи СБУ сообщили Гостеву о подозрении по части 1 статьи 109 УК Украины», — передает СБУ в своем telegram-канале. Главу ФСИН обвинили в действиях, якобы направленных на захват государственной власти на Украине. По словам представителей СБУ, продолжаются действия по привлечению Аркадия Гостева к ответственности. Его обвиняют в организации исправительных учреждений в новых российских регионах.

В начале августа СБУ также завела уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Его также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила главу Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадия Гостева в якобы захвате власти в стране. Об этом сообщило само украинское ведомство. «Следователи СБУ сообщили Гостеву о подозрении по части 1 статьи 109 УК Украины», — передает СБУ в своем telegram-канале. Главу ФСИН обвинили в действиях, якобы направленных на захват государственной власти на Украине. По словам представителей СБУ, продолжаются действия по привлечению Аркадия Гостева к ответственности. Его обвиняют в организации исправительных учреждений в новых российских регионах. В начале августа СБУ также завела уголовное дело против президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Его также обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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