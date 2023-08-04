На Украине завели дело против президента ЦСКА

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Евгений Гинер является президентом ЦСКА с 20 февраля 2001 года Фото:

На Украине завели уголовное дело против президента российского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщила Служба безопасности Украины.

«Предъявлено обвинение президенту ПФК ЦСКА, который является уроженцем города Харькова. Ему инкриминировано пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что Гинер якобы входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и финансирует российскую армию.

Кроме того, высший антикоррупционный суд Украины рассматривает вопрос о конфискации активов, которые Гинер якобы имеет на Украине через сторонние коммерческие структуры. По украинскому законодательству президенту клуба может грозить пожизненное заключение.

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На Украине завели уголовное дело против президента российского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщила Служба безопасности Украины. «Предъявлено обвинение президенту ПФК ЦСКА, который является уроженцем города Харькова. Ему инкриминировано пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что Гинер якобы входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и финансирует российскую армию. Кроме того, высший антикоррупционный суд Украины рассматривает вопрос о конфискации активов, которые Гинер якобы имеет на Украине через сторонние коммерческие структуры. По украинскому законодательству президенту клуба может грозить пожизненное заключение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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