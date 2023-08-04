На Украине завели дело против президента ЦСКА

04 августа 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Евгений Гинер является президентом ЦСКА с 20 февраля 2001 года Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости На Украине завели уголовное дело против президента российского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщила Служба безопасности Украины. «Предъявлено обвинение президенту ПФК ЦСКА, который является уроженцем города Харькова. Ему инкриминировано пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что Гинер якобы входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и финансирует российскую армию. Кроме того, высший антикоррупционный суд Украины рассматривает вопрос о конфискации активов, которые Гинер якобы имеет на Украине через сторонние коммерческие структуры. По украинскому законодательству президенту клуба может грозить пожизненное заключение.

На Украине завели уголовное дело против президента российского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Его заочно обвинили в «посягательстве на территориальную целостность страны», сообщила Служба безопасности Украины. «Предъявлено обвинение президенту ПФК ЦСКА, который является уроженцем города Харькова. Ему инкриминировано пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что Гинер якобы входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России и финансирует российскую армию. Кроме того, высший антикоррупционный суд Украины рассматривает вопрос о конфискации активов, которые Гинер якобы имеет на Украине через сторонние коммерческие структуры. По украинскому законодательству президенту клуба может грозить пожизненное заключение.