Премьер-министр Украины: от атак РФ пострадали около 40 оборонных предприятий

30 сентября 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

От ударов ВС РФ пострадали 37 оборонных предприятий Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате ударов ВС РФ по Украине пострадали порядка 40 оборонных предприятий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Форуме оборонной промышленности. «От таких атак пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», — передает слова Шмыгаля РБК-Украина. Он сказал, что главной целью атак России является оборонная промышленность. Несмотря на это, похвастался премьер-министр Украины, Киев ежемесячно наращивает производство оружия и военной техники. Ранее сообщалось, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс пообещал дальнейшую поддержку Киеву со стороны Великобритании, передает «Национальная служба новостей». Сейчас Украина пытается самостоятельно укреплять внутреннее производство оружия, потому что у Запада не всегда есть возможность предоставлять помощь. Демилитаризация Украины была заявлена одной из основных целей специальной военной операции. Российские войска целенаправленно точными ударами уничтожают объекты военной инфраструктуры Украины.

В результате ударов ВС РФ по Украине пострадали порядка 40 оборонных предприятий. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Форуме оборонной промышленности. «От таких атак пострадали 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению», — передает слова Шмыгаля РБК-Украина. Он сказал, что главной целью атак России является оборонная промышленность. Несмотря на это, похвастался премьер-министр Украины, Киев ежемесячно наращивает производство оружия и военной техники. Ранее сообщалось, что глава минобороны Великобритании Грант Шаппс пообещал дальнейшую поддержку Киеву со стороны Великобритании, передает «Национальная служба новостей». Сейчас Украина пытается самостоятельно укреплять внутреннее производство оружия, потому что у Запада не всегда есть возможность предоставлять помощь. Демилитаризация Украины была заявлена одной из основных целей специальной военной операции. Российские войска целенаправленно точными ударами уничтожают объекты военной инфраструктуры Украины.