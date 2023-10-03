Власти решают проблему с пожарами и паводками в регионах

03 октября 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Мишустин заявил, что масштаб природных бедствий в некоторых районах носит беспрецедентный характер Фото: Георгий Бергал © URA.RU Российские власти выстроили устойчивую систему реагирования на ЧП и природные катаклизмы в регионах. Так политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин в разговоре с URA.RU комментирует итоги совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с правительством, на котором обсуждалось выделение денег пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций регионам. Мишустин в ходе совещания с правительством 3 октября поднял тему поддержки российских субъектов, которые пострадали от природных катаклизмов. «К сожалению, погодные катаклизмы традиционно испытывали на прочность многие регионы нашей страны. Но какими бы значительными они ни были, крайне важно помогать людям, не оставлять их один на один с этой бедой», — подчеркнул премьер-министр. Глава правительства указал на Забайкальский край, где в предыдущие два года паводками были разрушены и повреждены дома, помощь требуется почти 250 семьям. «На эти цели ранее было выделено 2,75 млрд рублей. Сегодня дополнительно направим свыше полумиллиарда рублей, что позволит вернуть жилье сотням людей», — в завершение сказал Мишустин. Власти выстроили систему реагирования на ЧП и природные катаклизмы в регионах, что важно для такой большой страны, как Россия, считает политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Это история про выполнение тех обязательств и гарантий, которые были даны жителям. ЧП — нормальная практика в такой большой стране, как наша. Наводнение в том регионе — это не что-то уникальное и из ряда вон выходящее. Если вспомнить, наводнения в Хабаровском крае постоянно регулярно происходят. Там тоже постоянно помогают. Вспомнить пожары в Якутии. Помощь, выявление каких-то новых сложностей, трат — это уже устойчивый тренд реагирования властей», — говорит Карягин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти выстроили устойчивую систему реагирования на ЧП и природные катаклизмы в регионах. Так политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин в разговоре с URA.RU комментирует итоги совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с правительством, на котором обсуждалось выделение денег пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций регионам. Мишустин в ходе совещания с правительством 3 октября поднял тему поддержки российских субъектов, которые пострадали от природных катаклизмов. «К сожалению, погодные катаклизмы традиционно испытывали на прочность многие регионы нашей страны. Но какими бы значительными они ни были, крайне важно помогать людям, не оставлять их один на один с этой бедой», — подчеркнул премьер-министр. Глава правительства указал на Забайкальский край, где в предыдущие два года паводками были разрушены и повреждены дома, помощь требуется почти 250 семьям. «На эти цели ранее было выделено 2,75 млрд рублей. Сегодня дополнительно направим свыше полумиллиарда рублей, что позволит вернуть жилье сотням людей», — в завершение сказал Мишустин. Власти выстроили систему реагирования на ЧП и природные катаклизмы в регионах, что важно для такой большой страны, как Россия, считает политолог, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Это история про выполнение тех обязательств и гарантий, которые были даны жителям. ЧП — нормальная практика в такой большой стране, как наша. Наводнение в том регионе — это не что-то уникальное и из ряда вон выходящее. Если вспомнить, наводнения в Хабаровском крае постоянно регулярно происходят. Там тоже постоянно помогают. Вспомнить пожары в Якутии. Помощь, выявление каких-то новых сложностей, трат — это уже устойчивый тренд реагирования властей», — говорит Карягин.