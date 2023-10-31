Пользователи Android не могут разблокировать телефон из-за обновления

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Социальные сети. Google. Курган, андроид, андроидная техника
От проблемного обновления пострадали пользователи смартфонов Pixel Фото:

Пользователи смартфона марки Pixel и ряда других не могут разблокировать телефон после обновления до 14 версии операционной системы Android. Об этом сообщает издание Android Authority. Это связано с ошибкой памяти.

«Проблема в первую очередь затрагивает пользователей Pixel 6, у которых на телефонах настроено несколько профилей. Он ограничивает пользователям доступ к медиа-хранилищу на их устройствах, и у них нет другого выбора, кроме как выполнить сброс настроек своих телефонов до заводских настроек», — передают журналисты.

В компании Google, которая и занимается производством телефонов марки Pixel, признали факт ошибки. Отмечается, что если пользователь не имеет в наличии резервную копию со всеми данными телефона, содержимое будет потеряно при откате смартфона до заводских настроек.

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Пользователи смартфона марки Pixel и ряда других не могут разблокировать телефон после обновления до 14 версии операционной системы Android. Об этом сообщает издание Android Authority. Это связано с ошибкой памяти. «Проблема в первую очередь затрагивает пользователей Pixel 6, у которых на телефонах настроено несколько профилей. Он ограничивает пользователям доступ к медиа-хранилищу на их устройствах, и у них нет другого выбора, кроме как выполнить сброс настроек своих телефонов до заводских настроек», — передают журналисты. В компании Google, которая и занимается производством телефонов марки Pixel, признали факт ошибки. Отмечается, что если пользователь не имеет в наличии резервную копию со всеми данными телефона, содержимое будет потеряно при откате смартфона до заводских настроек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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