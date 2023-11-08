Великобритания и США объявили о партнерстве в сфере термоядерного синтеза

09 ноября 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Великобритания и США хотят облегчить обмен опытом между инженерами и физиками-ядерщиками Фото: Анна Майорова © URA.RU Великобритания и США заключили партнерство в сфере развития термоядерного синтеза. Об этом сказано в совместном заявлении, распространенном Министерством энергетики и углеродной нейтральности Великобритании и Минэнерго США. «Термоядерная энергетика могла бы стать безопасным, долгосрочным и надежным источником низкоуглеродной энергии, способным укрепить энергетическую безопасность и преобразить международные усилия, направленные на достижение нулевого уровня выбросов [парниковых газов]. Это [направление] могло бы принести значительную выгоду обществу и экономике и потребует выработать необходимую нормативно-правовую, социальную и рыночную политику, а также решить ряд сложных технических задач», — сказано в документе . Британские и американские инженеры и физики-ядерщики работают над пока не решенной проблемой создания коммерческого термоядерного реактора. Чтобы облегчить обмен опытом между ними Лондон и Вашингтон будут финансировать исследовательские программы и возможности для совместного использования лабораторий и оборудования, а также вырабатывать единые международные нормы регулирования отрасли. Ранее сообщалось, что санкции США против России угрожают цепи поставок Commonwealth Fusion Systems (CFS) — дочерней компании Массачусетского технологического института. Это может повлиять на разработку термоядерного реактора в США, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания и США заключили партнерство в сфере развития термоядерного синтеза. Об этом сказано в совместном заявлении, распространенном Министерством энергетики и углеродной нейтральности Великобритании и Минэнерго США. «Термоядерная энергетика могла бы стать безопасным, долгосрочным и надежным источником низкоуглеродной энергии, способным укрепить энергетическую безопасность и преобразить международные усилия, направленные на достижение нулевого уровня выбросов [парниковых газов]. Это [направление] могло бы принести значительную выгоду обществу и экономике и потребует выработать необходимую нормативно-правовую, социальную и рыночную политику, а также решить ряд сложных технических задач», — сказано в документе. Британские и американские инженеры и физики-ядерщики работают над пока не решенной проблемой создания коммерческого термоядерного реактора. Чтобы облегчить обмен опытом между ними Лондон и Вашингтон будут финансировать исследовательские программы и возможности для совместного использования лабораторий и оборудования, а также вырабатывать единые международные нормы регулирования отрасли. Ранее сообщалось, что санкции США против России угрожают цепи поставок Commonwealth Fusion Systems (CFS) — дочерней компании Массачусетского технологического института. Это может повлиять на разработку термоядерного реактора в США, пишет RT.