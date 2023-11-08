08 ноября 2023

Великобритания и США объявили о партнерстве в сфере термоядерного синтеза

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Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша, флаг великобритании, консульство сша великобритании, флаги
Великобритания и США хотят облегчить обмен опытом между инженерами и физиками-ядерщиками Фото:

Великобритания и США заключили партнерство в сфере развития термоядерного синтеза. Об этом сказано в совместном заявлении, распространенном Министерством энергетики и углеродной нейтральности Великобритании и Минэнерго США.

«Термоядерная энергетика могла бы стать безопасным, долгосрочным и надежным источником низкоуглеродной энергии, способным укрепить энергетическую безопасность и преобразить международные усилия, направленные на достижение нулевого уровня выбросов [парниковых газов]. Это [направление] могло бы принести значительную выгоду обществу и экономике и потребует выработать необходимую нормативно-правовую, социальную и рыночную политику, а также решить ряд сложных технических задач», — сказано в документе.

Британские и американские инженеры и физики-ядерщики работают над пока не решенной проблемой создания коммерческого термоядерного реактора. Чтобы облегчить обмен опытом между ними Лондон и Вашингтон будут финансировать исследовательские программы и возможности для совместного использования лабораторий и оборудования, а также вырабатывать единые международные нормы регулирования отрасли.

Ранее сообщалось, что санкции США против России угрожают цепи поставок Commonwealth Fusion Systems (CFS) — дочерней компании Массачусетского технологического института. Это может повлиять на разработку термоядерного реактора в США, пишет RT.

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Великобритания и США заключили партнерство в сфере развития термоядерного синтеза. Об этом сказано в совместном заявлении, распространенном Министерством энергетики и углеродной нейтральности Великобритании и Минэнерго США. «Термоядерная энергетика могла бы стать безопасным, долгосрочным и надежным источником низкоуглеродной энергии, способным укрепить энергетическую безопасность и преобразить международные усилия, направленные на достижение нулевого уровня выбросов [парниковых газов]. Это [направление] могло бы принести значительную выгоду обществу и экономике и потребует выработать необходимую нормативно-правовую, социальную и рыночную политику, а также решить ряд сложных технических задач», — сказано в документе. Британские и американские инженеры и физики-ядерщики работают над пока не решенной проблемой создания коммерческого термоядерного реактора. Чтобы облегчить обмен опытом между ними Лондон и Вашингтон будут финансировать исследовательские программы и возможности для совместного использования лабораторий и оборудования, а также вырабатывать единые международные нормы регулирования отрасли. Ранее сообщалось, что санкции США против России угрожают цепи поставок Commonwealth Fusion Systems (CFS) — дочерней компании Массачусетского технологического института. Это может повлиять на разработку термоядерного реактора в США, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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