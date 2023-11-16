Астраханский депутат Шеин: жильцов пострадавшего дома разместят на базах отдыха

16 ноября 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

Жильцов соседних подъездов эвакуировали из пострадавшего дома Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Астрахани обрушился жилой дом Жильцов разрушившегося дома в Астрахани могут разместить на базах отдыха. Об этом URA.RU сообщил депутат областной думы, экс-депутат Госдумы Олег Шеин. По его словам, у города не возникнет сложностей с размещением пострадавших людей. «Понятно, что кто-то к родственникам поедет. Где-то, я убежден, что администрация людей разместит. На базах отдыха может разместить, у нас их много здесь. Есть предместные [базы отдыха], недалеко над городом», — предположил в разговоре с URA.RU Шеин. Ранее астраханские власти сообщали, что в двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших при частичном обрушении дома. Жильцов других подъездов, которые в момент ЧП находились у себя в квартирах, эвакуировали, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Частичное обрушение дома на Привокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. По предварительным данным, пострадали около 20 квартир. Один подъезд разрушен полностью, второй — частично. На месте происшествия работают экстренные службы. За несколько минут до обрушения жильцы пятиэтажки сообщили в МЧС об огромной трещине.

Жильцов разрушившегося дома в Астрахани могут разместить на базах отдыха. Об этом URA.RU сообщил депутат областной думы, экс-депутат Госдумы Олег Шеин. По его словам, у города не возникнет сложностей с размещением пострадавших людей. «Понятно, что кто-то к родственникам поедет. Где-то, я убежден, что администрация людей разместит. На базах отдыха может разместить, у нас их много здесь. Есть предместные [базы отдыха], недалеко над городом», — предположил в разговоре с URA.RU Шеин. Ранее астраханские власти сообщали, что в двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших при частичном обрушении дома. Жильцов других подъездов, которые в момент ЧП находились у себя в квартирах, эвакуировали, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Частичное обрушение дома на Привокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. По предварительным данным, пострадали около 20 квартир. Один подъезд разрушен полностью, второй — частично. На месте происшествия работают экстренные службы. За несколько минут до обрушения жильцы пятиэтажки сообщили в МЧС об огромной трещине.