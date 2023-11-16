Астраханский депутат Шеин: жильцов пострадавшего дома разместят на базах отдыха

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Выездное заседание комиссии правительства региона по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Свердловская область, Нижний Тагил, обрушение, обломки, школа65, обрушенная крыша
Жильцов соседних подъездов эвакуировали из пострадавшего дома Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

Жильцов разрушившегося дома в Астрахани могут разместить на базах отдыха. Об этом URA.RU сообщил депутат областной думы, экс-депутат Госдумы Олег Шеин. По его словам, у города не возникнет сложностей с размещением пострадавших людей.

«Понятно, что кто-то к родственникам поедет. Где-то, я убежден, что администрация людей разместит. На базах отдыха может разместить, у нас их много здесь. Есть предместные [базы отдыха], недалеко над городом», — предположил в разговоре с URA.RU Шеин.

Ранее астраханские власти сообщали, что в двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших при частичном обрушении дома. Жильцов других подъездов, которые в момент ЧП находились у себя в квартирах, эвакуировали, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Частичное обрушение дома на Привокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. По предварительным данным, пострадали около 20 квартир. Один подъезд разрушен полностью, второй — частично. На месте происшествия работают экстренные службы. За несколько минут до обрушения жильцы пятиэтажки сообщили в МЧС об огромной трещине.

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Жильцов разрушившегося дома в Астрахани могут разместить на базах отдыха. Об этом URA.RU сообщил депутат областной думы, экс-депутат Госдумы Олег Шеин. По его словам, у города не возникнет сложностей с размещением пострадавших людей. «Понятно, что кто-то к родственникам поедет. Где-то, я убежден, что администрация людей разместит. На базах отдыха может разместить, у нас их много здесь. Есть предместные [базы отдыха], недалеко над городом», — предположил в разговоре с URA.RU Шеин. Ранее астраханские власти сообщали, что в двух больницах города подготовлены койки для приема пострадавших при частичном обрушении дома. Жильцов других подъездов, которые в момент ЧП находились у себя в квартирах, эвакуировали, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Частичное обрушение дома на Привокзальной площади в Астрахани произошло вечером 16 ноября. По предварительным данным, пострадали около 20 квартир. Один подъезд разрушен полностью, второй — частично. На месте происшествия работают экстренные службы. За несколько минут до обрушения жильцы пятиэтажки сообщили в МЧС об огромной трещине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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