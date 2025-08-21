Адвокат Павла Прилучного заявила об угрозе собственной жизни

Адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова сообщила об угрозах в свою сторону и попытках незаконного выселения из дома в Москве. Женщина связывает происходящее с разводом актера и Агаты Муцениеце.
Как рассказала Даниелова SHOT, неизвестные мужчины с 18 августа дежурят возле ее жилища. Они открыто угрожают ей, проникают на территорию с ножом, отключают коммуникации и препятствуют заправке генератора, что приводит к отключению электричества. В один из дней они полностью заблокировали въезд на участок, ограничив ее передвижение. Кроме того, возле дома регулярно появляется желтый грузовик, который, по словам адвоката, может быть заминирован.
Женщина покинула жилье из-за угроз подорвать грузовик рядом с домом. Даниелова предполагает, что давление на нее связано с ее профессиональной деятельностью по делу развода между Прилучным и Муцениеце. По словам адвоката, неизвестные уверены, что она находится в доме незаконно, и заявляют о намерениях снести строение.
