05 декабря 2023

Республиканцы сорвали совещание по запросу Байдена о помощи Украине

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Республиканцы в Сенате США ушли с брифинга по проблеме помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Представители от Республиканской партии в Сенате США ушли с брифинга, на котором обсуждался вопрос о помощи Украине. Об этом заявил сенатор Митт Ромни.

«Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как они говорят о важности помощи Израилю и Украине», — передает РИА Новости слова Ромни.

Поддержка республиканцев США в вопросе финансирования военной отрасли Украины ослабевает. Это связано с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, передает RT.

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Представители от Республиканской партии в Сенате США ушли с брифинга, на котором обсуждался вопрос о помощи Украине. Об этом заявил сенатор Митт Ромни. «Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как они говорят о важности помощи Израилю и Украине», — передает РИА Новости слова Ромни. Поддержка республиканцев США в вопросе финансирования военной отрасли Украины ослабевает. Это связано с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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