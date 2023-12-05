Республиканцы сорвали совещание по запросу Байдена о помощи Украине

06 декабря 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Республиканцы в Сенате США ушли с брифинга по проблеме помощи Украине Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители от Республиканской партии в Сенате США ушли с брифинга, на котором обсуждался вопрос о помощи Украине. Об этом заявил сенатор Митт Ромни. «Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как они говорят о важности помощи Израилю и Украине», — передает РИА Новости слова Ромни. Поддержка республиканцев США в вопросе финансирования военной отрасли Украины ослабевает. Это связано с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, передает RT.

Представители от Республиканской партии в Сенате США ушли с брифинга, на котором обсуждался вопрос о помощи Украине. Об этом заявил сенатор Митт Ромни. «Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как они говорят о важности помощи Израилю и Украине», — передает РИА Новости слова Ромни. Поддержка республиканцев США в вопросе финансирования военной отрасли Украины ослабевает. Это связано с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, передает RT.