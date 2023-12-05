Республиканцы сорвали совещание по запросу Байдена о помощи Украине

Республиканцы в Сенате США ушли с брифинга по проблеме помощи Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Представители от Республиканской партии в Сенате США ушли с брифинга, на котором обсуждался вопрос о помощи Украине. Об этом заявил сенатор Митт Ромни.
«Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки. Не было причины сидеть и слушать, как они говорят о важности помощи Израилю и Украине», — передает РИА Новости слова Ромни.
Поддержка республиканцев США в вопросе финансирования военной отрасли Украины ослабевает. Это связано с неудачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, передает RT.
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