05 декабря 2023

В России предлагают запретить давать мальчикам женские имена

Депутат Госдумы Буцкая предложила запретить давать мальчикам женские имена
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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В России появился законопроект о запрете женских имен для мальчиков Фото:

В Госдуме предложили запретить родителям давать детям имена не соответствующие половой принадлежности. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

«В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям не соответствующих их полу. Под действие закона не подпадают имена, которые подходят для мальчиков и девочек», — передает газета «Известия» предложение Буцкой, ссылаясь на текст законопроекта.

Принятые в России законы о защите традиционных ценностей и нравственных принципов стали частью борьбы за будущее человечества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Страна борется за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной, передает телеканал 360.

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В Госдуме предложили запретить родителям давать детям имена не соответствующие половой принадлежности. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям не соответствующих их полу. Под действие закона не подпадают имена, которые подходят для мальчиков и девочек», — передает газета «Известия» предложение Буцкой, ссылаясь на текст законопроекта. Принятые в России законы о защите традиционных ценностей и нравственных принципов стали частью борьбы за будущее человечества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Страна борется за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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