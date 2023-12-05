В России предлагают запретить давать мальчикам женские имена

Депутат Госдумы Буцкая предложила запретить давать мальчикам женские имена

06 декабря 2023 в 03:05 Размер текста - 17 +

В России появился законопроект о запрете женских имен для мальчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме предложили запретить родителям давать детям имена не соответствующие половой принадлежности. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям не соответствующих их полу. Под действие закона не подпадают имена, которые подходят для мальчиков и девочек», — передает газета «Известия» предложение Буцкой, ссылаясь на текст законопроекта. Принятые в России законы о защите традиционных ценностей и нравственных принципов стали частью борьбы за будущее человечества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Страна борется за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной, передает телеканал 360.

В Госдуме предложили запретить родителям давать детям имена не соответствующие половой принадлежности. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «В настоящее время участились случаи присвоения родителями имен детям не соответствующих их полу. Под действие закона не подпадают имена, которые подходят для мальчиков и девочек», — передает газета «Известия» предложение Буцкой, ссылаясь на текст законопроекта. Принятые в России законы о защите традиционных ценностей и нравственных принципов стали частью борьбы за будущее человечества, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Страна борется за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной, передает телеканал 360.