Арестован глава украинского мошеннического колл-центра Кесельман

08 декабря 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Яков Кесельман руководил украинским колл-центром, который выманивал деньги у россиян, считают силовики Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На два месяца арестован Яков Кесельман. Силовики считают, что он является руководителем украинского колл-центра телефонных мошенников, сообщает ТАСС. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кесельману меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Кесельман обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей». Источники в силовых структурах сообщили, что Кесельман несколько лет руководил колл-центром Milton Group. Он располагается в Киеве. Сотрудники организации звонили россиянам, жителям Казахстана, Испании, Швеции и других стран с требованием отдать деньги. Они называли это инвестиционным вложением. Силовики, отмечают, что деньги тратились на помощь ВСУ. Еще в марте сотрудник российских силовых структур рассказывал, что на Украине есть сеть мошеннических колл-центров. Их главная задача — выманить деньги у людей, чтобы отдать ВСУ. По его словам, на Украине работают примерно 850 таких колл-центров.

На два месяца арестован Яков Кесельман. Силовики считают, что он является руководителем украинского колл-центра телефонных мошенников, сообщает ТАСС. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кесельману меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Кесельман обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей». Источники в силовых структурах сообщили, что Кесельман несколько лет руководил колл-центром Milton Group. Он располагается в Киеве. Сотрудники организации звонили россиянам, жителям Казахстана, Испании, Швеции и других стран с требованием отдать деньги. Они называли это инвестиционным вложением. Силовики, отмечают, что деньги тратились на помощь ВСУ. Еще в марте сотрудник российских силовых структур рассказывал, что на Украине есть сеть мошеннических колл-центров. Их главная задача — выманить деньги у людей, чтобы отдать ВСУ. По его словам, на Украине работают примерно 850 таких колл-центров.