Арестован глава украинского мошеннического колл-центра Кесельман

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Яков Кесельман руководил украинским колл-центром, который выманивал деньги у россиян, считают силовики Фото:

На два месяца арестован Яков Кесельман. Силовики считают, что он является руководителем украинского колл-центра телефонных мошенников, сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кесельману меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Кесельман обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей».

Источники в силовых структурах сообщили, что Кесельман несколько лет руководил колл-центром Milton Group. Он располагается в Киеве. Сотрудники организации звонили россиянам, жителям Казахстана, Испании, Швеции и других стран с требованием отдать деньги. Они называли это инвестиционным вложением. Силовики, отмечают, что деньги тратились на помощь ВСУ.

Еще в марте сотрудник российских силовых структур рассказывал, что на Украине есть сеть мошеннических колл-центров. Их главная задача — выманить деньги у людей, чтобы отдать ВСУ. По его словам, на Украине работают примерно 850 таких колл-центров.

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На два месяца арестован Яков Кесельман. Силовики считают, что он является руководителем украинского колл-центра телефонных мошенников, сообщает ТАСС. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Кесельману меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — рассказали ТАСС в пресс-службе суда. Кесельман обвиняется по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей». Источники в силовых структурах сообщили, что Кесельман несколько лет руководил колл-центром Milton Group. Он располагается в Киеве. Сотрудники организации звонили россиянам, жителям Казахстана, Испании, Швеции и других стран с требованием отдать деньги. Они называли это инвестиционным вложением. Силовики, отмечают, что деньги тратились на помощь ВСУ. Еще в марте сотрудник российских силовых структур рассказывал, что на Украине есть сеть мошеннических колл-центров. Их главная задача — выманить деньги у людей, чтобы отдать ВСУ. По его словам, на Украине работают примерно 850 таких колл-центров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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