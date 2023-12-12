Путин утвердил создание единых учебно-боевых центров для Белоруссии и РФ

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин подписал данное соглашение в Минске в марте 2023 года Фото:

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Они послужат для подготовки военных.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил», — говорится в законе. Соглашение подписали 28 марта 2023 года в Минске.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук объяснил, что для совместной службы военных из России и Белоруссии будут созданы учебно-боевые центры совместной подготовки. По его словам, уже активно действует объединенная региональная группировка войск. А на территории обеих стран часто проводятся совместные учения. Позже комитет Госдумы РФ утвердил законопроект о ратификации данного договора на учебно-боевые центры. Он позволяет двум странам отправлять друг другу на обучение военнослужащих. Также закон направлен на повышение боевого слаживания.

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Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Они послужат для подготовки военных. «Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил», — говорится в законе. Соглашение подписали 28 марта 2023 года в Минске. Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук объяснил, что для совместной службы военных из России и Белоруссии будут созданы учебно-боевые центры совместной подготовки. По его словам, уже активно действует объединенная региональная группировка войск. А на территории обеих стран часто проводятся совместные учения. Позже комитет Госдумы РФ утвердил законопроект о ратификации данного договора на учебно-боевые центры. Он позволяет двум странам отправлять друг другу на обучение военнослужащих. Также закон направлен на повышение боевого слаживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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