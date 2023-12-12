Путин утвердил создание единых учебно-боевых центров для Белоруссии и РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров. Они послужат для подготовки военных.
«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил», — говорится в
Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук объяснил, что для совместной службы военных из России и Белоруссии будут созданы учебно-боевые центры совместной подготовки. По его словам, уже активно действует объединенная региональная группировка войск. А на территории обеих стран часто проводятся совместные учения. Позже комитет Госдумы РФ утвердил законопроект о ратификации данного договора на учебно-боевые центры. Он позволяет двум странам отправлять друг другу на обучение военнослужащих. Также закон направлен на повышение боевого слаживания.
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