В МИД РФ раскрыли, как военные России и Беларуси будут служить вместе

Директор департамента МИД РФ Полищук: Москва и Минск создадут центры совместной подготовки военных

31 июля 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

РФ и Белоруссия часто проводят совместные учения, сказал Алексей Полищук Фото: Анна Майорова © URA.RU Москва и Минск планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих России и Белоруссии. Соответствующее соглашение между государствами почти утверждено, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Насколько нам известно, рассматривается возможность создания таких центров практически для всех видов войск. Функционировать они будут на базе воинских частей как в России, так и в Белоруссии», — сказал Алексей Полищук РИА Новости. По его словам, в данный момент процесс утверждения договора России и Белоруссии о создании центров совместной подготовки военных подходит к завершению. Кроме того, уже активно действует совместная региональная группировка войск, а на территории обеих стран часто проводят совместные учения. Ранее Россия и Белоруссия приняли решение развернуть совместную региональную группировку войск. По словам госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, такое решение было принято для сдерживания Запада. Также сообщалось, что Москва и Минск проведут совместные учения «Щит Союза — 2023» на территории России с 22 по 26 сентября, напоминает Life .

Москва и Минск планируют создать учебно-боевые центры совместной подготовки военнослужащих России и Белоруссии. Соответствующее соглашение между государствами почти утверждено, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. «Насколько нам известно, рассматривается возможность создания таких центров практически для всех видов войск. Функционировать они будут на базе воинских частей как в России, так и в Белоруссии», — сказал Алексей Полищук РИА Новости. По его словам, в данный момент процесс утверждения договора России и Белоруссии о создании центров совместной подготовки военных подходит к завершению. Кроме того, уже активно действует совместная региональная группировка войск, а на территории обеих стран часто проводят совместные учения. Ранее Россия и Белоруссия приняли решение развернуть совместную региональную группировку войск. По словам госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, такое решение было принято для сдерживания Запада. Также сообщалось, что Москва и Минск проведут совместные учения «Щит Союза — 2023» на территории России с 22 по 26 сентября, напоминает Life.