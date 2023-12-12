Путин объяснил необходимость поправок в конституцию

Путин: поправки в Конституцию были направлены на защиту интересов граждан

Изменения в конституцию отражают интересы граждан, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Необходимость внесения поправок в конституцию обусловлена главной и основной целью — защитой интересов граждан. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда РФ.

«Принятые ранее поправки в конституцию были необходимы», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент добавил, что внесение изменений являлось неотъемлемой частью защиты интересов граждан.