Путин объяснил необходимость поправок в конституцию

Изменения в конституцию отражают интересы граждан, заявил Владимир Путин
Необходимость внесения поправок в конституцию обусловлена главной и основной целью — защитой интересов граждан. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда РФ.
«Принятые ранее поправки в конституцию были необходимы», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент добавил, что внесение изменений являлось неотъемлемой частью защиты интересов граждан.
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