Путин объяснил необходимость поправок в конституцию

Путин: поправки в Конституцию были направлены на защиту интересов граждан
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Конституция Российской Федерации с изменениями на 2020 год. Клипарт. Екатеринбург, конституция рф, закон, законы рф, конституция российской федерации
Изменения в конституцию отражают интересы граждан, заявил Владимир Путин Фото:

Необходимость внесения поправок в конституцию обусловлена главной и основной целью — защитой интересов граждан. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда РФ.

«Принятые ранее поправки в конституцию были необходимы», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент добавил, что внесение изменений являлось неотъемлемой частью защиты интересов граждан.

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Необходимость внесения поправок в конституцию обусловлена главной и основной целью — защитой интересов граждан. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с судьями Конституционного суда РФ. «Принятые ранее поправки в конституцию были необходимы», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Президент добавил, что внесение изменений являлось неотъемлемой частью защиты интересов граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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