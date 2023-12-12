Суд отказался возвращать в прокуратуру скандальное дело Фургала

Бабушкинский суд Москвы не стал возвращать на доследование уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Первое судебное заседание для рассмотрения по существу запланировано на 19 декабря, сообщили в пресс-службе суда.
«По итогам предварительных слушаний, которые прошли в закрытом режиме, Бабушкинский суд не стал возвращать в надзорное ведомство уголовное дело в отношении Фургала и других фигурантов, назначив первое заседание по существу на 19 декабря, в 12:00 мск», — рассказали в суде, передает ТАСС. Фургала и других фигурантов обвиняют в хищении активов МСП-Банка.
Почти два месяца Бабушкинский суд не мог приступить к слушанию дела по существу. Это произошло из-за того, что не всех подсудимых отправили в Москву из Хабаровска.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что московский суд начал рассмотрение второго уголовного дела в отношении Сергея Фургала. Согласно ему, преступное сообщество бывшего губернатора похитило банковские кредиты на несколько миллиардов рублей.
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