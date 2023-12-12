12 декабря 2023

Суд отказался возвращать в прокуратуру скандальное дело Фургала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание Басманным районным судом Москвы меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Москва, фургал сергей
Дело Фургала не будут возвращать в прокуратуру Фото:

Бабушкинский суд Москвы не стал возвращать на доследование уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Первое судебное заседание для рассмотрения по существу запланировано на 19 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

«По итогам предварительных слушаний, которые прошли в закрытом режиме, Бабушкинский суд не стал возвращать в надзорное ведомство уголовное дело в отношении Фургала и других фигурантов, назначив первое заседание по существу на 19 декабря, в 12:00 мск», — рассказали в суде, передает ТАСС. Фургала и других фигурантов обвиняют в хищении активов МСП-Банка.

Почти два месяца Бабушкинский суд не мог приступить к слушанию дела по существу. Это произошло из-за того, что не всех подсудимых отправили в Москву из Хабаровска.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что московский суд начал рассмотрение второго уголовного дела в отношении Сергея Фургала. Согласно ему, преступное сообщество бывшего губернатора похитило банковские кредиты на несколько миллиардов рублей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бабушкинский суд Москвы не стал возвращать на доследование уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Первое судебное заседание для рассмотрения по существу запланировано на 19 декабря, сообщили в пресс-службе суда. «По итогам предварительных слушаний, которые прошли в закрытом режиме, Бабушкинский суд не стал возвращать в надзорное ведомство уголовное дело в отношении Фургала и других фигурантов, назначив первое заседание по существу на 19 декабря, в 12:00 мск», — рассказали в суде, передает ТАСС. Фургала и других фигурантов обвиняют в хищении активов МСП-Банка. Почти два месяца Бабушкинский суд не мог приступить к слушанию дела по существу. Это произошло из-за того, что не всех подсудимых отправили в Москву из Хабаровска. Ранее URA.RU рассказывало о том, что московский суд начал рассмотрение второго уголовного дела в отношении Сергея Фургала. Согласно ему, преступное сообщество бывшего губернатора похитило банковские кредиты на несколько миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...