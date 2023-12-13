13 декабря 2023

В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Путин подробно изучает обращения граждан Фото:

В рамках подготовки к «Прямой линии» президент России Владимир Путин провел совещание. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече подробно обсуждались вопросы, которые интересуют граждан.

«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии. Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше», — заявил Песков в эфире «Первого канала».

Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть

Он добавил, что Путин в рамках подготовки связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками. Работа ведется непрерывно последние два дня.

Прямая линия с Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. В этот день отменены все публичные мероприятия президента. Граждане могут озвучить свои проблемы, узнать у главы государства интересующую их информацию, позвонив на горячую линию, отправив SMS-сообщение или написав в социальные сети.

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В рамках подготовки к «Прямой линии» президент России Владимир Путин провел совещание. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече подробно обсуждались вопросы, которые интересуют граждан. «Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии. Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Он добавил, что Путин в рамках подготовки связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками. Работа ведется непрерывно последние два дня. Прямая линия с Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. В этот день отменены все публичные мероприятия президента. Граждане могут озвучить свои проблемы, узнать у главы государства интересующую их информацию, позвонив на горячую линию, отправив SMS-сообщение или написав в социальные сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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