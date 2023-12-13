В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

В рамках подготовки к «Прямой линии» президент России Владимир Путин провел совещание. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече подробно обсуждались вопросы, которые интересуют граждан.
«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии. Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше», — заявил Песков в эфире «Первого канала».
Он добавил, что Путин в рамках подготовки связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками. Работа ведется непрерывно последние два дня.
Прямая линия с Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. В этот день отменены все публичные мероприятия президента. Граждане могут озвучить свои проблемы, узнать у главы государства интересующую их информацию, позвонив на горячую линию, отправив SMS-сообщение или написав в социальные сети.
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