В Кремле рассказали о подготовке к прямой линии Путина

14 декабря 2023 в 00:26 Размер текста - 17 +

Путин подробно изучает обращения граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках подготовки к «Прямой линии» президент России Владимир Путин провел совещание. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече подробно обсуждались вопросы, которые интересуют граждан. «Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии. Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Прямая линия с Путиным 2023: когда будет и где смотреть Он добавил, что Путин в рамках подготовки связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками. Работа ведется непрерывно последние два дня. Прямая линия с Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. В этот день отменены все публичные мероприятия президента. Граждане могут озвучить свои проблемы, узнать у главы государства интересующую их информацию, позвонив на горячую линию, отправив SMS-сообщение или написав в социальные сети.

В рамках подготовки к «Прямой линии» президент России Владимир Путин провел совещание. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече подробно обсуждались вопросы, которые интересуют граждан. «Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии. Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше», — заявил Песков в эфире «Первого канала». Он добавил, что Путин в рамках подготовки связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками. Работа ведется непрерывно последние два дня. Прямая линия с Путиным состоится 14 декабря в 12:00 по московскому времени. В этот день отменены все публичные мероприятия президента. Граждане могут озвучить свои проблемы, узнать у главы государства интересующую их информацию, позвонив на горячую линию, отправив SMS-сообщение или написав в социальные сети.