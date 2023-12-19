Bloomberg: танкеры меняют маршруты в Красном море из-за атак

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Некоторые танкеры изменили маршруты после атак хуситов в Черном море
Некоторые танкеры изменили маршруты после атак хуситов в Черном море Фото:
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Танкеры с СПГ стали отклоняться от маршрутов через Красное море из-за опасений, что их могут атаковать йеменские хуситы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов.

"С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", – говорится в материале.

Это связано с угрозами хуситов из Йемена. Движение заявляет, что будет атаковать любые корабли, которые связаны с Израилем.

Уже поступали сообщения об обстрелах. Немецкая BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk решили отказаться от привычных маршрутов в Красном море. Россия готова предоставить компаниям Северный морской путь, чтобы те смогли доставить груз.

Хуситы активизировались после начала войны на Ближнем Востоке. Они поддерживают Палестину и выступают против Израиля. На этом фоне Шеф Пентагона Ллойд Ости заявил, что в Красном море начинается операция по защите судов от атак хуситов, передает RT.

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Танкеры с СПГ стали отклоняться от маршрутов через Красное море из-за опасений, что их могут атаковать йеменские хуситы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов. "С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", – говорится в материале. Это связано с угрозами хуситов из Йемена. Движение заявляет, что будет атаковать любые корабли, которые связаны с Израилем. Уже поступали сообщения об обстрелах. Немецкая BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk решили отказаться от привычных маршрутов в Красном море. Россия готова предоставить компаниям Северный морской путь, чтобы те смогли доставить груз. Хуситы активизировались после начала войны на Ближнем Востоке. Они поддерживают Палестину и выступают против Израиля. На этом фоне Шеф Пентагона Ллойд Ости заявил, что в Красном море начинается операция по защите судов от атак хуситов, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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