Bloomberg: танкеры меняют маршруты в Красном море из-за атак

Танкеры с СПГ стали отклоняться от маршрутов через Красное море из-за опасений, что их могут атаковать йеменские хуситы. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов.
"С пятницы как минимум пять судов изменили свой курс, развернувшись из вод у побережья Йемена — неизбежной точки маршрута для судов, использующих Суэцкий канал, который связывает Европу и Азию", – говорится в материале.
Это связано с угрозами хуситов из Йемена. Движение заявляет, что будет атаковать любые корабли, которые связаны с Израилем.
Уже поступали сообщения об обстрелах. Немецкая BP, французская CMA CGM, немецкая Hapag-Lloyd, швейцарский контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) и датская компания A.P. Moller-Maersk решили отказаться от привычных маршрутов в Красном море. Россия готова предоставить компаниям Северный морской путь, чтобы те смогли доставить груз.
Хуситы активизировались после начала войны на Ближнем Востоке. Они поддерживают Палестину и выступают против Израиля. На этом фоне Шеф Пентагона Ллойд Ости заявил, что в Красном море начинается операция по защите судов от атак хуситов, передает RT.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.