23 декабря 2023

Кэмерон раскрыл, какими будут отношения Великобритании с Украиной в 2024 году

Кэмерон: Великобритания продолжит финансировать Украину после Нового года
© Служба новостей «URA.RU»
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Британия хочет увеличить размер помощи Украине в 2024 году, заявил Дэвид Кэмерон Фото:
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Великобритания продолжит отправлять Украине помощь в 2024 году. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

«Мы [Великобритания] рассматриваем вопрос о том, какие статьи наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу [помощи Украине]», — передает слова Дэвида Кэмерона газета The Telegraph.

По словам главы британского МИД, Вооруженные силы Украины даже могут рассчитывать на большую помощь, чем в этом году. По итогам 2022 года Лондон отправил Украине помощь суммарно на 2,3 миллиарда евро.

Ранее в Киеве были обеспокоены тем, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на 2024 год. Из-за этого украинские военные не смогут строить планы на долгосрочную перспективу

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Великобритания продолжит отправлять Украине помощь в 2024 году. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. «Мы [Великобритания] рассматриваем вопрос о том, какие статьи наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу [помощи Украине]», — передает слова Дэвида Кэмерона газета The Telegraph. По словам главы британского МИД, Вооруженные силы Украины даже могут рассчитывать на большую помощь, чем в этом году. По итогам 2022 года Лондон отправил Украине помощь суммарно на 2,3 миллиарда евро. Ранее в Киеве были обеспокоены тем, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на 2024 год. Из-за этого украинские военные не смогут строить планы на долгосрочную перспективу
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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