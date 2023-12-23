Кэмерон раскрыл, какими будут отношения Великобритании с Украиной в 2024 году

Великобритания продолжит отправлять Украине помощь в 2024 году. Об этом заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
«Мы [Великобритания] рассматриваем вопрос о том, какие статьи наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу [помощи Украине]», —
По словам главы британского МИД, Вооруженные силы Украины даже могут рассчитывать на большую помощь, чем в этом году. По итогам 2022 года Лондон отправил Украине помощь суммарно на 2,3 миллиарда евро.
Ранее в Киеве были обеспокоены тем, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на 2024 год. Из-за этого украинские военные не смогут строить планы на долгосрочную перспективу
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